Кремль намагається відвернути критику після "ганебної" фотосесії Шойгу "на передовій", — ISW (відео)

За даними аналітиків, Міноборони РФ вирішило вкотре показати Шойгу на фронті після помилкових тверджень про те, що він нібито відвідав передову 18 грудня.

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Більшість інфоприводів, які виходили з Кремля цього тижня, аналітики вважають спробами вплинути на те, як громадськість сприймає російське військове керівництво і запобігти наростаючій хвилі критики. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні за 22 грудня.

Військові дослідники спробували розібратися в тому, навіщо міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав позиції російських військ, про що повідомили російські ЗМІ, не вказавши, де саме побував чиновник.

Сталося це на тлі поїздки президента України Володимира Зеленського до обложеного міста Бахмут цього тижня.

За словами аналітиків, у Кремлі вважали за необхідне заявити, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вдруге за тиждень побував на лінії фронту в Україні. Можливо, це було зроблено для того, щоб відвести критику, яка часто звучить на адресу Шойгу, якого називають несправжнім військовим керівником.

[ + – ] РосЗМІ повідомили про відвідання позиції спецоперації, але не згадали про те, де саме побував Шойгу. Можливо, і не на території України

У внутрішньоросійському інформпросторі Міністерство оборони зараз займає оборонну позицію. Оборонне відомство не має "інформаційної ініціативи", тому доводиться відповідати на критику на тлі невдач російських військових в Україні.

"Зважаючи на все, Міноборони РФ вирішило показати Шойгу на передовій після помилкових тверджень про те, що він нібито відвідав лінію фронту 18 грудня, тоді як насправді він був на кордоні Криму та Херсонської області для фотосесії", — повідомляють військові дослідники.

За словами аналітиків, поїздка Володимира Зеленського до Бахмуту 20 грудня поставила Кремль у ще незручніше становище.

Нагадаємо, що після анонсованого пакету допомоги на суму 1,8 млрд з боку США влада Нідерландів у п'ятницю, 23 грудня, оголосила про плани передати Україні 2,5 млрд євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ солдата-контрактника засудили до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації. У серпні росіянин із особистої ініціативи залишив військову частину у Челябінську.