Победить страх: Украна запустила программу психологической подготовки ВСУ, — СМИ (фото)

Психологи утверждают, что эта программа крайне необходима в условиях затяжной войны. Она поможет украинским военным распознавать симптомы боевого стресса, и подготовить их к правильным действиям в моменты психологических кризисов.

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В Украине негласно запустили программу психологической подготовки военных для борьбы со страхом, возбуждением и расстройствами, которые испытывают бойцы вооруженных сил в войне против российской армии. Как сообщают обозреватели американского новостного интернет-издания The Daily Beast, программа будет содействовать новым победам на поле боя против захватчиков.

В материале говорится о том, что на курсах психологической подготовки основное внимание уделяется обучению украинских бойцов распознавать симптомы боевого стресса у своих товарищей, и подготовить их к правильным действиям в случае психологических кризисов.

"Когда началось полномасштабное вторжение, многие люди, не имевшие ранее военного опыта, поступили на курсы. И поэтому у них не было ни военной, ни психологической подготовки. Их стрессоустойчивость, сопротивляемость была очень низкой. Люди не имели представления о том, в какое психическое состояние они могут попасть во время боевых действий", — приводят журналисты слова военного психолога Родиона Григоряна.

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По его словам, это было заметно особенно у добровольцев, которые пошли на войну в первые месяцы войны. Между тем даже ветераны сталкиваются с проблемой отсутствия психиатрической помощи, отметил Григорян.

"Когда я спрашиваю их об опыте, я узнаю, что помощь, которую они получают, недостаточно эффективна", — сказал психолог,

Он при этом добавил, что без серьезной психологической подготовки, солдаты могут испытывать состояние, подобное обморожению, поэтому данная программа подготовки крайне важна.

Мнение западных психологов

Эксперт по посттравматическому стрессовому расстройству Нил Гринберг рассказал, что если не решать психологические проблемы, связанные с тем, что испытывают военнослужащие на передовой, то с большой долей вероятности у них могут развиться проблемы с психическим здоровьем — депрессия, злоупотребление психоактивными веществами и посттравматическое стрессовое расстройство.

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По его мнению, наибольшие психологические трудности возникают в непредсказуемых ситуациях, таких как, например, артиллерийские удары или атака беспилотниками.

"Вы можете быть лучшим солдатом в мире, но если артиллерийский снаряд упадет где-то рядом с вами, вы ничего не сможете с этим поделать", — пояснил Гринберг.

Кроме того обозреватели пишут, что украинское правительство сейчас работает над созданием психиатрической помощи ветеранам после войны, с целью их реинтеграции. Однако здесь важно учитывать, что существует проблема психического здоровья и у членов их семей, которые могли пережить ужасы войны.

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"Если солдат возвращается в семью, в которой есть дети, убитые ракетами, или там, где они находятся, происходят зверства, это также повлияет на психическое здоровье солдат", — подчеркнул Гринберг.

Другой психолог Адити Неруркара считает, что стресс на протяжении десяти месяцев войны переходит в хроническую форму. Он предупредил — некоторым солдатам может казаться, что сейчас все хорошо, но они могут достичь "точки кипения", как только окажутся вдали от зоны боевых действий.

"Мы увидим огромное количество последствий этой войны. Если представить, что мозг — это чайник, то где тот клапан, который выпускает пар? Его нет", — подытожил психолог.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала горячая линия психологической поддержки для мужчин. В Фонде народонаселения ООН сообщили, что анонимные консультации с психологами проходят круглосуточно.