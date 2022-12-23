Перемогти страх: Україна запустила програму психологічної підготовки ЗСУ, — ЗМІ (фото)

Психологи стверджують, що ця програма вкрай потрібна в умовах затяжної війни. Вона допоможе українським військовим розпізнавати симптоми бойового стресу та підготувати їх до правильних дій у моменти психологічних криз.

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В Україні негласно запустили програму психологічної підготовки військових для боротьби зі страхом, збудженням та розладами, які зазнають бійці збройних сил у війні проти російської армії. Як повідомляють оглядачі американського новинного інтернет-видання The Daily Beast, програма сприятиме новим перемогам на полі бою проти загарбників.

У матеріалі йдеться про те, що на курсах психологічної підготовки основна увага приділяється навчанню українських бійців розпізнавати симптоми бойового стресу у своїх товаришів та підготувати їх до правильних дій у разі психологічних криз.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато людей, які не мали раніше військового досвіду, потрапили на курси. І тому у них не було ні військової, ні психологічної підготовки. Їх стресостійкість, опірність були дуже низькі, Люди не мали уявлення про те, в який психологічний стан вони можуть потрапити під час бойових дій", — наводять журналісти слова військового психолога Родіона Григоряна.

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За його словами, це було помітно особливо у добровольців, які пішли на війну у перші місяці війни. Тим часом, навіть ветерани стикаються з проблемою відсутності психіатричної допомоги, зазначив Григорян.

"Коли я питаю їх про досвід, я дізнаюся, що допомога, яку вони отримують, є недостатньо ефективною", — сказав психолог,

Він при цьому додав, що без серйозної психологічної підготовки солдати можуть відчувати стан, подібний до обмороження, тому дана програма підготовки вкрай важлива.

Думка західних психологів

Експерт із посттравматичного стресового розладу Ніл Грінберг розповів, що якщо не вирішувати психологічні проблеми, пов'язані з тим, що мають військовослужбовці на передовій, то з великою ймовірністю у них можуть розвинутися проблеми з психічним здоров'ям — депресія, зловживання психоактивними речовинами та посттравматичне стресове.

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На його думку, найбільші психологічні труднощі виникають у непередбачуваних ситуаціях, таких, як, наприклад, артилерійські удари або атака безпілотниками.

"Ви можете бути найкращим солдатом у світі, але якщо артилерійський снаряд впаде десь поряд з вами, ви нічого не зможете з цим вдіяти", — пояснив Грінберг.

Окрім того оглядачі пишуть, що український уряд зараз працює над створенням психіатричної допомоги ветеранам після війни з метою їхньої реінтеграції. Однак тут важливо враховувати, що існує проблема психічного здоров'я і членів їхніх сімей, які могли пережити жахи війни.

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"Якщо солдат повертається до сім'ї, в якій є діти, вбиті ракетами, або там, де вони перебувають, відбуваються звірства, це також вплине на психічне здоров'я солдатів", — наголосив Грінберг.

Інший психолог Адіті Неруркара вважає, що стрес протягом десяти місяців війни перетворюється на хронічну форму. Він попередив — деяким солдатам може здаватися, що зараз все добре, але вони можуть досягти "точки кипіння", як тільки виявляться далеко від зони бойових дій.

"Ми побачимо величезну кількість наслідків цієї війни. Якщо уявити, що мозок — це чайник, то де той клапан, який випускає пару? Його немає", — підсумував психолог.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацювала гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків. У Фонді населення ООН повідомили, що анонімні консультації з психологами проходять цілодобово.