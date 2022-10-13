В Україні запустили гарячу лінію психологічної підтримки для чоловіків: які проблеми можна вирішити

Анонімні консультації з психологами проходять цілодобово. Фахівці готові вислухати переживання через проблеми на роботі, у стосунках і з приводу війни.

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В Україні запрацювала цілодобова й анонімна гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків. Про це повідомили у Фонді населення ООН.

Додзвонитися до психологів можна за такими номерами:

абонентам Vodafone і Lifecell: 2345,

абонентам "Київстар": +38 (067) 752 23 45.

Дзвонити можна щодо будь-яких питань, які викликають стрес: проблеми на роботі або в стосунках, переживання через війну та як упоратися з нападами гніву. Дзвінки анонімні, персональні дані не зберігаються.

Запуск програми став можливим завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії.

Фахівці Фонду ООН констатують, що українські чоловіки часто живуть зі стереотипом, що треба вирішувати проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою до психологів.

[ + – ] Майже кожен третій українець перебуває в стані дистресу

"Майже кожен третій українець перебуває в стані значного дистресу, за якого людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій і спричинених ними наслідків", — прокоментувала програмна менеджерка фонду Олеся Компанієць.

Психологічні порушення руйнують не лише внутрішню стабільність, а й особисті стосунки, зауважують експерти.

За словами старшої психологині гарячої лінії підтримки чоловіків Наталії Мірошниченко, повномасштабна війна України з РФ викликає в людей різний спектр негативних станів і різких змін у поведінці.

"Найкращий спосіб запобігти розвитку депресії чи агресивної поведінки — це своєчасне усвідомлення проблеми та звернення за підтримкою", — наголосила вона.

Нагадаємо, що міжнародна група вчених з'ясувала, що плітки можуть бути корисними в стосунках із людьми. Плітки — це один зі способів оцінити надійність співрозмовника.

Психологи також говорять про здатність людей відновлюватися після найважчих невдач і проблем. Це стосується й невдалих стосунків.

Фокус уже розповідав, як не посваритися з близькими через постійні стреси. Виявилося, що жінкам легше переносити негативну інформацію, а чоловіки часто консервують страх у собі.