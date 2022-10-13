В Украине запустили горячую линию психологической поддержки для мужчин: какие проблемы можно решить

Анонимные консультации с психологами проходят круглосуточно. Специалисты готовы выслушать переживания из-за проблем на работе, в отношениях и по поводу войны.

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В Украине заработала круглосуточная и анонимная горячая линия психологической поддержки для мужчин. Об этом сообщили в Фонде народонаселения ООН.

Дозвониться к психологам можно по следующим номерам:

абонентам Vodafone и Lifecell: 2345,

абонентам "Киевстар": +38 (067) 752 23 45.

Звонить можно по любым вопросам, которые вызывают стресс: проблемы на работе или в отношениях, переживания по поводу войны и как справиться с приступами гнева. Звонки анонимные, персональные данные не сохранятся.

Запуск программы стал возможным благодаря финансовой поддержке правительства Великобритании.

Специалисты Фонда ООН констатируют, что украинские мужчины часто живут со стереотипом, что надо решать проблемы самостоятельно. По этой причине они не обращаются за профессиональной помощью к психологам.

[ + – ] Почти каждый третий украинец находится в состоянии дистресса

"Почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям", — прокомментировала программная менеджер фонда Олеся Компаниец.

Психологические нарушения разрушают не только внутреннюю стабильность, но и личные отношения, замечают эксперты.

По словам старшего психолога горячей линии поддержки мужчин Натальи Мирошниченко, полномасштабная война Украины с РФ вызывает у людей разный спектр негативных состояний и резких изменений в поведении.

"Наилучший способ предотвратить развитие депрессии или агрессивное поведение — это своевременное осознание проблемы и обращение за поддержкой", — подчеркнула она.

Напомним, что международная группа ученых выяснила, что сплетни могут быть полезными в отношениях с людьми. Сплетни — это один из способов оценить надежность собеседника.

Психологи также говорят о способности людей восстанавливаться после самых тяжелых неудач и проблем. Это касается и неудачных отношений.

Фокус уже рассказывал, как не разругаться с близкими из-за постоянных стрессов. Оказалось, что женщинам легче переносить негативную информацию, а мужчины часто консервируют страх в себе.