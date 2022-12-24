"Разговаривал сам с собой": Путин лично отдавал приказы на передовую, – WSJ

Официальные лица Кремля утверждают, что Владимир Путин все еще намерен заставить Украину подчиниться и готов для этого мобилизовать экономику и общество на долгие годы.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не владеет полным пониманием ситуации на фронте в Украине и принимает некоторые решения на основании неточных данных. Об этом говорится в статье международной газеты The Wall Street Journal.

По информации, полученной изданием от нынешних и бывших официальных лиц США и Европы, а также бывшего высокопоставленного сотрудника российской разведки, Владимир Путин лично звонил российскому командованию на передовую в конце сентября.

В публикации идет речь о том, что в то время когда плохо оснащенные ВС РФ были окружены в Лимане ВСУ, российский президент отдал им приказ не отступать и держаться твердо. В результате 1 октября российским войскам пришлось в спешке отступать, оставляя технику и склады с боеприпасами.

Отмечается, что Путин никогда не служил в армии, однако его недоверие к собственному командованию толкает его на то, чтобы лично отдавать приказы Вооруженным силам.

Авторы статьи утверждают, что окружение Владимира Путина предоставляет ему информацию, из которой следует, что Россия сможет добиться успеха в войне с Украиной. Официальные представители США, задействованные в переговорах с Россией, отмечают, что позиция некоторых представителей Кремля является еще более жесткой, чем у главы РФ.

"У них есть это глубокое убеждение, что они не должны расстраивать президента", — рассказала изданию бывший член Совета по правам человека РФ Екатерина Винокурова.

Бывший российский разведчик утверждает, что Путин черпает информацию из письменных брифингов, в которых преувеличены успехи России и преуменьшены проблемы. Нередко данные, указанные в отчетах проходят проверку в течение нескольких дней, что делает их устаревшими.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не ответил на запрос WSJ о комментарии касательно фильтрации информации, предоставляемой Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России "имеет несколько каналов для получения информации".

По словам лиц, близких к правительству, Владимир Путин, основываясь на данных из своих источников, до сих пор намеревается взять под контроль Украину. Для этого российский президент готов на много лет мобилизовать экономику и граждан своей страны.

"Возможно, он забыл, что, будучи оперативником КГБ, лгал своему начальнику", — отметил бывший глава аналитического отдела эстонской внешней разведки Индрек Канник.

В чем причина самоуверенности Владимира Путина?

Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что Владимир Путин стал более уверенным в своей правоте после того, как в 2014 году российские военные эксперты советовали ему не аннексировать Крымский полуостров, опасаясь пагубных последствий для России.

Однако российский президент все же решил ввести войска на территорию Крыма, что привело к резкому взлету его личного рейтинга до 80%. В Кремле преподнесли это как значительную победу после проигрыша царской России в Крымской войне XIX века.

Аннексия Крымского полуострова отвернула часть населения Украины от Российской Федерации. В статье отмечают, что Украина начала модернизацию своего вооружения и расширение Вооруженных сил, однако Владимир Путин не учел данного изменения.

В WSJ пишут, что со временем Путин все больше замыкался в себе и сужал свой круг доверенных лиц. По данным журналистов, президент РФ часто читал своим соратникам лекции о своем видении России.

"У них осталось ощущение, что он разговаривал сам с собой", — сказал российский политический консультант, после общения с представителями Кремля.

После начала пандемии коронавируса, Владимир Путин перебрался в отдаленную резиденцию возле озера Валдай, где много времени проводил с медиа-магнатом Юрием Ковальчуком. По данным источников WSJ, они обсуждали идеи по восстановлению "Великой России".

Убеждения Владимира Путина относительно Украины также подкреплялись общением с Виктором Медведчуком, который убеждал президента РФ в том, что украинцы считают себя русскими. Люди, близкие к российскому правительству утверждают, что по словам Медведчука, в Украине будут встречать армию РФ с цветами.

Напомним, что по данным британского издания The Times, военная агрессия против Украины отбросила Российскую Федерацию на 30 лет назад. Из-за войны Россия потеряла 100 000 своих граждан и четверть годового бюджета.

Фокус также сообщал о том, что по данным российских СМИ, из администрации Владимира Путина поступило негласное распоряжение о запрете публичных заявлений о мобилизации. Ограничение касается даже заседаний Госдумы и Совета Федерации.