Путинская агрессия против Украины отбросила Россию на 30 лет назад, — СМИ

По словам журналистов, в кровопролитной войне Россия потеряла 100 000 своих граждан и потратила четверть годового бюджета. Теперь, чтобы восстановить статус "сверхдержавы", ей понадобится от 20 до 30 лет.

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Полномасштабное вторжение в Украину настолько ослабило экономику и военный потенциал РФ, что для возвращения статуса "сверхдержавы" ее понадобится не менее 30 лет, сообщает британское издание The Times, со ссылкой на источник в правительстве.

Авторы публикации отмечают большие военные и экономические потери Кремля, который развязал войну в Украине. Россия потеряла более 100 000 своих граждан и потратила на кровопролитную войну четверть своего годового бюджета. И теперь, чтобы восстановить свою военную и экономическую мощь России понадобится от 20 до 30 лет, считают в Лондоне.

"Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро потратила свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов", — цитируют обозреватели источник в британском правительстве.

Вместе с тем потратив огромные ресурсы, Москве так и не удалось ни победить, ни хотя бы переломить ситуацию на фронтах в свою пользу. Об этом свидетельствует то, что РФ не прекращает наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре, на фоне затихающей ядерной риторики Кремля.

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Кто круче: слабые и сильные стороны армий Украины и России

Напомним, согласно информации Генштаба ВСУ от 22 декабря, общие потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч военнослужащих. При этом с начала военных действий Вооруженные силы РФ потеряли свыше 3000 танков и около 6000 боевых бронированных машин.

Минобороны Великобритании в отчете разведки от 20 декабря сообщило, что президент Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за ряд военных провалов российской армии в Украине. Об этом говорит недавно срежиссированное совещание Путина с высшим военным руководством РФ, которое планировало февральское вторжение в Украину.