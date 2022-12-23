Путинская агрессия против Украины отбросила Россию на 30 лет назад, — СМИ
По словам журналистов, в кровопролитной войне Россия потеряла 100 000 своих граждан и потратила четверть годового бюджета. Теперь, чтобы восстановить статус "сверхдержавы", ей понадобится от 20 до 30 лет.
Полномасштабное вторжение в Украину настолько ослабило экономику и военный потенциал РФ, что для возвращения статуса "сверхдержавы" ее понадобится не менее 30 лет, сообщает британское издание The Times, со ссылкой на источник в правительстве.
Авторы публикации отмечают большие военные и экономические потери Кремля, который развязал войну в Украине. Россия потеряла более 100 000 своих граждан и потратила на кровопролитную войну четверть своего годового бюджета. И теперь, чтобы восстановить свою военную и экономическую мощь России понадобится от 20 до 30 лет, считают в Лондоне.
"Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро потратила свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов", — цитируют обозреватели источник в британском правительстве.
Вместе с тем потратив огромные ресурсы, Москве так и не удалось ни победить, ни хотя бы переломить ситуацию на фронтах в свою пользу. Об этом свидетельствует то, что РФ не прекращает наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре, на фоне затихающей ядерной риторики Кремля.Важно
Напомним, согласно информации Генштаба ВСУ от 22 декабря, общие потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч военнослужащих. При этом с начала военных действий Вооруженные силы РФ потеряли свыше 3000 танков и около 6000 боевых бронированных машин.
Минобороны Великобритании в отчете разведки от 20 декабря сообщило, что президент Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за ряд военных провалов российской армии в Украине. Об этом говорит недавно срежиссированное совещание Путина с высшим военным руководством РФ, которое планировало февральское вторжение в Украину.