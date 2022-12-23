Путінська агресія проти України відкинула Росію на 30 років назад, — ЗМІ
За словами журналістів, у кровопролитній війні Росія втратила 100 000 своїх громадян і витратила чверть річного бюджету. Тепер, щоб відновити статус наддержави, їй знадобиться від 20 до 30 років.
Повномасштабне вторгнення в Україну настільки послабило економіку та військовий потенціал РФ, що для повернення статусу "наддержави" їй знадобиться щонайменше 30 років, повідомляє британське видання The Times, з посиланням на джерело в уряді.
Автори публікації наголошують на великих військових та економічних втратах Кремля, який розв'язав війну в Україні. Росія втратила понад 100 000 своїх громадян і витратила на кровопролитну війну чверть свого річного бюджету. І тепер, щоб відновити свою військову й економічну міць Росії знадобиться від 20 до 30 років, вважають у Лондоні.
"Києву вдалося знищити половину російських танків, а Москва швидко витратила свої запаси ракет, боєприпасів і снарядів", — цитують оглядачі джерело в британському уряді.
Разом із тим, витративши величезні ресурси, Москві так і не вдалося ні перемогти, ні хоча б переломити ситуацію на фронтах на свою користь. Про це свідчить те, що РФ не припиняє завдавати ударів по українській цивільній інфраструктурі, на тлі ядерної риторики Кремля, що затихає.Важливо
Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ від 22 грудня, загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 100 тисяч військовослужбовців. При цьому з початку воєнних дій Збройні сили РФ втратили понад 3 000 танків і майже 6 000 бойових броньованих машин.
Міноборони Великої Британії у звіті розвідки від 20 грудня повідомило, що президент Володимир Путін намагається зняти із себе відповідальність за низку воєнних провалів російської армії в Україні. Про це говорить нещодавно зрежисована нарада Путіна з найвищим військовим керівництвом РФ, яка планувала лютневе вторгнення в Україну.