Путін намагається зняти із себе відповідальність за воєнні провали в Україні, — розвідка Британії

Глава Кремля спеціально проводить засідання з військовим командуванням Росії, намагаючись перекласти на топгенералів вину за мобілізацію, втрату окупованих територій та колосальні втрати армії.

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Президент РФ Володимир Путін намагається зняти із себе відповідальність за низку воєнних провалів армії Росії в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 20 грудня.

Зокрема, відомство наводить як приклад нещодавнє засідання Об'єднаного штабу, який відповідає за вторгнення в Україну.

На кадрах, опублікованих росЗМІ, Володимир Путін зустрівся з вищим військовим керівництвом РФ, зокрема головою Міноборони Сергієм Шойгу та командувачем Об'єднаного угрупування військ Росії в Україні Сергієм Суровікіним.

На засіданні лідер Кремля запропонував внести до редагування стратегію ведення подальших бойових дій. Подібні заходи, на думку британських розвідників, проводяться для того, щоб зняти з Володимира Путіна відповідальність за низку воєнних провалів ЗС РФ в Україні.

"На цій зрежисованій нараді Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "СВО". Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та підвищене невдоволення населення мобілізацією. Телевізійні також були покликані розвіяти чутки у соціальних мережах про відставку начальника Генштабу Валерія Герасимова", — додали розвідники у своєму звіті.

Зазначимо, що днем раніше президент РФ Володимир Путін із робочим візитом прибув до Білорусі та провів зустріч з Олександром Лукашенком. Темами переговорів було зміцнення військових відносин країн і подальша інтеграція до Союзної держави.

Інститут вивчення війни ISW вважає, що Володимир Путін літав до Олександра Лукашенка, щоб переконати його брати участь у війні проти України.