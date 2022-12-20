Путин пытается снять с себя ответственность за военные провалы в Украине, — разведка Британии

Глава Кремля специально проводит заседания с военным командованием России, пытаясь переложить на топ-генералов вину за мобилизацию, потерю оккупированных территорий и колоссальные потери армии.

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Президент РФ Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за череду военных провалов армии России в Украине. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 20 декабря.

В частности, ведомство приводит в пример недавнее заседание Объединенного штаба, отвечающего за вторжение в Украину.

На кадрах, которые были опубликованы росСМИ, Владимир Путин встретился с высшим военным руководством РФ, в том числе главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим Объединенной группировкой войск России в Украине Сергеем Суровикиным.

На заседании лидер Кремля предложил внести в правки в стратегию ведения дальнейших боевых действий. Подобные мероприятия, по мнению британских разведчиков, проводятся для того, чтобы снять с Владимира Путина ответственность за череду военных провалов ВС РФ в Украине.

"На этом срежиссированном совещании Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за проведение "СВО". Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией. Телевизионные также были призваны развеять слухи в социальных сетях об отставке начальника Генштаба Валерия Герасимова", — добавили разведчики в своем отчете.

Отметим, что днем ранее президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Беларусь и провел встречу с Александром Лукашенко. Темами переговоров было укрепление военных отношений стран и дальнейшая интеграция в Союзное государство.

Институт изучения войны ISW считает, что Владимир Путин летал к Александру Лукашенко, чтобы убедить его участвовать в войне против Украины.