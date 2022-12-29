Война в Украине станет гвоздем в гробе российской империи Путина, — экономист (видео)

По словам профессора экономики Университета Индианы Михаила Алексеева, Россия ненормальная страна, поскольку в ней все еще сильны империалистические настроения. И это всем вредит.

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Родившийся в Москве Михаил Алексеев, профессор экономики Университета Индианы, в своем недавнем интервью заявил, что война в Украине может стать "гвоздем в гробе" путинской империи. Об этом сообщает Kyiv Post.

Он назвал войну "чудовищной", отметив, что Россия рискует утратить практически все свое глобальное влияние, Украина же в "долгосрочной перспективе" может получить определенные преимущества. В пример он привел такие страны, как Германия и Япония, которые были полностью разрушены войной, но впоследствии стали процветающими.

[ + – ] Михаил Алексеев, профессор экономики Университета Индианы — о войне в Украине

"Единственный положительный аспект, связанный с этой войной, это то, что, она может, наконец-то, вбить гвоздь в гроб идеи Российской империи. Возможно, она, в конце концов, станет нормальной страной", — заявил он.

Алексеев также напомнил о публикации более чем 20-летней давности, в которой Россию назвали нормальной страной со средним уровнем дохода. С этой характеристикой он не согласился.

"К сожалению, это было неправдой. Она ненормальная страна", — сказал Алексеев, отметив, что в ней все еще витают империалистические настроения, что вредит всем.

Напомним, что, в недавней публикации NYT оценивались перспективы мирных переговоров между Киевом и Москвой, которые в обозримом будущем все еще маловероятны, поскольку обе стороны конфликта рассчитывают добиться больших для себя преимуществ военным путем.

Ранее Фокус сообщал, что США отговорили Украину от наступления на опасном участке фронта. По информации журналистов, эксперты сымитировали наступления украинских военных с помощью компьютерной программы — и выяснилось, что ВСУ могли оказаться в окружении.