За словами професора економіки Університету Індіани Михайла Алексєєва, Росія є ненормальною країною, оскільки в ній все ще сильні імперіалістичні настрої. І це шкодить усім.

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Михайло Алексєєв, що народився в Москві, професор економіки Університету Індіани, у своєму недавньому інтерв'ю заявив, що війна в Україні може стати "цвяхом у труні" путінської імперії. Про це повідомляє Kyiv Post.

Він назвав війну "жахливою", зазначивши, що Росія ризикує втратити практично весь свій глобальний вплив, Україна ж у "довгостроковій перспективі" може отримати певні переваги. Наприклад, він навів такі країни, як Німеччина і Японія, які були повністю зруйновані війною, але згодом стали процвітаючими.

[ + – ] Михайло Алексєєв, професор економіки Університету Індіани – про війну в Україні

"Єдиний позитивний аспект, пов'язаний з цією війною, це те, що вона може нарешті вбити цвях у труну ідеї Російської імперії. Можливо, вона, зрештою, стане нормальною країною", — заявив він.

Алексєєв також нагадав про публікацію більш ніж 20-річної давності, в якій Росію назвали нормальною країною із середнім рівнем доходу. З цією характеристикою він не погодився.

"На жаль, це було неправдою. Вона ненормальна країна", — сказав Алексєєв, зазначивши, що в ній все ще витають імперіалістичні настрої, що шкодить усім.

Нагадаємо, що в недавній публікації NYT оцінювалися перспективи мирних переговорів між Києвом і Москвою, які в найближчому майбутньому все ще малоймовірні, оскільки обидві сторони конфлікту розраховують домогтися великих для себе переваг військовим шляхом.

Раніше Фокус повідомляв, що США відмовили Україну від наступу на небезпечній ділянці фронту. За інформацією журналістів, експерти зімітували наступ українських військових за допомогою комп'ютерної програми — і з'ясувалося, що ЗСУ могли опинитися в оточенні.