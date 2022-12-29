"Это не сработает": США отговорили Украину от наступления на опасном участке фронта — WP

Журналисты рассказали о том, что эксперты провели симуляции наступления украинских военных, используя софт, который анализировал возможные перспективы наступательной операции. По мнению американских военных, ВСУ могли попасть в окружение.

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После освобождения Херсона в ноябре, украинское военное командование планировало также провести контрнаступление в Запорожской области и выйти к побережью Азовского моря. Это позволило бы перекрыть сухопутный коридор в Крым для ВС РФ. Однако американские военные отговорили украинских коллег от такой операции. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники в Минобороны США.

Так, американские и британские эксперты провели компьютерные симуляции возможного наступления ВСУ в Запорожском регионе. Специалисты вводили одинаковые данные на разном программном обеспечении. Результаты такой симуляции показали, что ВСУ раньше потеряют наступательную мощь, чем выйдут к побережью Азовского моря.

"Украинские военные просили нашего совета. И наш совет был: "Ребята, вы откусите больше, чем сможете прожевать. Это не сработает", — рассказал чиновник Минобороны США.

В частности, сообщается о том, что план контрнаступления на южном фронте обсуждался между советникам по нацбезопаности США Джейком Салливаном и главой администрации президента Андреем Ермаком. Итогом стало то, что Вооруженные силы Украины освободили Херсон, но не стали идти в Запорожскую область.

Источники WP отмечают, что если бы ВСУ предприняли попытку контрнаступления в Запорожской области, то с большой вероятностью попали бы в окружение российских войск со стороны Крыма и приграничных областей России.

Ранее The Washington Post опубликовал детали освобождения Харьковской области. Одним из авторов контрнаступления был генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, операция изменила отношение партнеров к Украине.

Напомним, 24 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне перебрасывают войска для возможного укрепления линии фронта в Запорожской области.