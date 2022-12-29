Внутри украинского наступления: WP опубликовал детали освобождения Харьковской области (фото)

Командующий контрнаступлением генерал-полковник Александр Сырский начал планировать операцию еще по весне. Он заметил стратегическую уязвимость ВС РФ, но для ее реализации нужно было отвлечь врага ложным ударом.

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21-летний боец ВСУ Олег в августе получил приказ — пройти до 80 км вглубь захваченной территории Харьковской области. Сперва он подумал, что это сомнительная и нелепая операция, однако ее итог стал одним из прорывов в российско-украинской войне. Детали операции опубликовали в The Washington Post.

Украинских военных собрали в одном из сел, где им выдали новые приказы. Бойцы должны на высокой скорости в дерзком и сверхсекретном контрнаступлении атаковать в районе между границей с РФ и Изюмом. Сперва бойцы посчитали приказ нелепым. Однако после тяжелых летних потерь войска РФ были истощены. Вдобавок успешно прошла украинская операция по дезинформации врага. Публично озвучивались планы идти в наступление для освобождения Херосна. РФ перебросила туда свои силы и Харьковская область стала уязвимой.

Контрнаступление украинской армии было необходимым, так как РФ выбивала Украину на востоке и юге страны после поражения под Киевом. ВСУ нуждались в наступлении, чтобы показать свою способность идти в атаку. Сентябрьское контрнаступление выявило плохую координацию, недоукомплектованность и плохое оснащение войск врага. Это шокировало Кремль, а сторонники Украины увидели на что идут их миллиарды долларов.

[ + – ] Уничтоженный танк РФ в лесах под Изюмом

Журналисты реконструировали контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Для этого они провели 35 интервью с украинскими военными, властями и чиновниками из США и Европы.

Освобождение Харьковской области — как это было

Одним из авторов контрнаступления был генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что операция изменила отношение партнеров к Украине.

"Наши отношения со всеми нашими партнерами сразу изменились. Они увидели, что мы можем добиться победы — и помощь, которую они оказывали, эффективно использовалась", — заявил Сырский.

В последние дни августа генерал встретился с ключевыми командирами бригад на оперативном собрании. Перед военными предстала 3D-карта Харьковской области площадью 48 квадратных метров. Сырский стал показывать направления атак среди копий городов, холмов и рек. Вместе с офицерами они обсуждали варианты наступления, а также обсуждали наихудшие сценарии.

Сырский говорит, что где-то с весны он рассматривал Харьковскую область как уязвимую территорию для врага. География и позиционирование российских сил убедили его в том, что этого успеха можно достичь одним быстрым ударом — в идеале настолько быстрым, чтобы ВС РФ не успели бы перегруппироваться.

ВС РФ думали, что раз в Изюме построено так много оборонных рубежей, то "нужно быть сумасшедшим", чтобы пытаться там продвигаться. Изюм являлся ключевым для войск РФ. Там было сосредоточено до 18 тысяч военных, а также боеприпасы и вооружение. Спланировать операцию помогла американская разведка. Оказалось, что РФ переместила свои самые опытные части в Херсон — дезинофрмация сработала.

"В истории войн было много случаев, когда атака на отвлекающую ось превращается в главную. Перспективы были там (в Харьковской области), потому что… враг абсолютно не ожидал, что мы атакуем именно в том месте", — сказал Сырский.

Для успешного нападения командование приняло решение усилить бригады гаубицами М777 и БПЛА. Была проблема с БК — у ВСУ для операции было около 32 500 снарядов, а по подсчетам генерал-майора Андрея Малиновского, могло потребоваться 100 000, если наступление затянется.

США помогали точно устанавливать российские позиции, однако чиновники сказали журналистам, что они не были сильно вовлечены в украинские планы. Они узнали об операции достаточно поздно.

[ + – ] Карта контрнаступления Сил обороны

После одобрения операции Зеленским, рота Олега из 25-й десантно-штурмовой бригады вместе с другими группами пошли в атаку в 3:30 утра 6 сентября. Перед этим по ВС РФ массово били из РСЗО М270. Враг запаниковал. ВС РФ пытались координировать свои действия между собой, но ВСУ атаковали пункты управления войсками и склады боеприпасов. Вдобавок линия фронта была широкой и всюду наступала украинская армия, которой удавалось прорваться.

[ + – ] Украинский танк в освобожденном Изюме

За первые сутки ВСУ продвинулись на 17 км и дошли до Волохова Яра — это позволило блокировать трассы между Изюмом и Балаклеей. Каждый день бойцы двигались все дальше и дальше вглубь захваченных территорий. Однако как признается сам Сырский, он не ожидал каскадного обвала всего фронта. Изюм, Балаклея, а затем и Лиман были освобождены. Дальше началась операция по освобождению Херсона — единственного захваченного областного центра. После контрнастулпения Украины Кремль пошел на мобилизацию и ускорил аннексию четырех регионов.

Напомним, 23 сентября Фокус делал репортаж из освобожденного Изюма после побега войск РФ.

16 сентября журналисты WP опубликовали письма солдат ВС РФ из Изюма, которые хотели уйти из армии из-за дизморали и проблемами со здоровьем.