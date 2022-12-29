"Це не спрацює": США відмовили Україну від наступу на небезпечній ділянці фронту — WP

Журналісти розповіли, що експерти провели симуляції наступу українських військових, використовуючи софт, який аналізував можливі перспективи наступальної операції. На думку американських військових, ЗСУ могли потрапити в оточення.

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Після звільнення Херсона у листопаді українське військове командування планувало також провести контрнаступ у Запорізькій області та вийти до узбережжя Азовського моря. Це дозволило б перекрити сухопутний коридор до Криму для ЗС РФ. Проте американські військові відмовили українських колег від такої операції. Про це пише The Washington Post, посилаючись на високопоставлені джерела до Міноборони США.

Так, американські та британські експерти провели комп'ютерні симуляції можливого наступу ЗСУ в Запорізькому регіоні. Фахівці запроваджували однакові дані на різному програмному забезпеченні. Результати такої симуляції показали, що ЗСУ раніше втратить наступальну міць, ніж вийдуть до узбережжя Азовського моря.

"Українські військові просили нашої поради. І наша порада була: "Хлопці, ви відкусите більше, ніж зможете пережувати. Це не спрацює", — розповів чиновник Міноборони США.

Зокрема, повідомляється про те, що план контрнаступу на південному фронті обговорювався між радниками з нацбезпеки США Джейком Салліваном та головою адміністрації президента Андрієм Єрмаком. Підсумком стало те, що Збройні сили України звільнили Херсон, але не йшли в Запорізьку область.

Джерела WP зазначають, що якби ЗСУ зробили спробу контрнаступу в Запорізькій області, то з великою ймовірністю потрапили б до оточення російських військ з боку Криму та прикордонних областей Росії.

Раніше The Washington Post опублікував деталі визволення Харківської області. Одним із авторів контрнаступу був генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, операція змінила ставлення партнерів до України.

Нагадаємо, 24 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни перекидають війська для можливого зміцнення лінії фронту у Запорізькій області.