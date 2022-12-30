500 км от Украины: в Волгоградской области нашли обломки ракеты, территорию оцепили (видео)

Как сообщают журналисты, обломки визуально похожи на части крылатой ракеты большой дальности Х-101/Х-102. Их нашли местные жители в поле в 20 км от села.

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В Волгоградской области в РФ местные жители нашли в поле неопознанные металлические обломки, похожие на ракету. Об этом сегодня, 30 декабря, проинформировал глава Ильменского поселения Владимир Плющенко, передает агентство ТАСС.

В настоящее время территория оцеплена. Жертв и разрушений в близлежащих населенных пунктах нет.

Плющенко, в частности, рассказал, что никто из местных жителей не видел падение объекта, поэтому пока неизвестно, когда именно обломки оказались возле поселка.

Волгоградское издание VR.Ru пишет, что огромные серые обломки обнаружили в 20 км от села Ильмень.

На месте происшествия выехали экстренные службы.

Местные жители, как сообщают журналисты, дают разную информацию о случившемся. Одни считают, что в Ильмене упало четыре ракеты. Другие рассказывают о "грохоте со стороны Самойловки" [Саратовская область].

В Ильменском сельском поселении пока не комментируют, какие именно обломки были обнаружены в поле. Такой информации нет и от Министерства обороны России.

Между тем, журналисты считают, что визуально обломки похожи на части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK, которая поступила на вооружение ВС РФ в 2012 году.

На обломках также можно разобрать надпись на русском языке "место установки ложемента". Ложемент — это опорное устройство для крепления крупногабаритных объектов, в том числе ракет и авиабомб.

[ + – ] Надпись на найденных обломках "место установки ложемента"

Похожие части недавно были обнаружены в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области, добавляет издание. В администрации Руднянского района якобы признали, что "упавший неопознанный объект" принадлежал Вооруженным силам России, однако в настоящее время в Telegram-канале местных органов власти этого сообщения уже нет.

Журналисты добавляют, что в апреле этого года ракета также прилетела в жилой дом в Обливском районе в этом же регионе.

Следует отметить, что Волгоградская область находится более чем в 500 км от границы с Украиной.

Напомним, 29 декабря, когда ВС РФ атаковали украинские города, в Энгельсе Саратовской области РФ возле аэродрома были слышны взрывы. На фото в сети были видны следы от срабатывания ПВО.