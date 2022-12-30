500 км від України: у Волгоградській області знайшли уламки ракети, територію оточили (відео)

Як повідомляють журналісти, уламки візуально схожі на частини крилатої ракети великої дальності Х-101/Х-102. Їх знайшли місцеві жителі у полі за 20 км від села.

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У Волгоградській області РФ місцеві жителі знайшли в полі невідомі металеві уламки, схожі на ракету. Про це сьогодні, 30 грудня, поінформував голова Ільменського поселення Володимир Плющенко, повідомляє агентство ТАСС.

Наразі територія оточена. Жертв і руйнувань у прилеглих населених пунктах немає.

Плющенко, зокрема, розповів, що ніхто з місцевих жителів не бачив падіння об'єкта, тому поки що невідомо, коли саме уламки опинилися біля селища.

Волгоградське видання VR.Ru пише, що величезні сірі уламки знайшли за 20 км від села Ільмень.

На місце події виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі, як повідомляють журналісти, дають різну інформацію про те, що сталося. Одні вважають, що в Ільмені впали чотири ракети. Інші розповідають про "гуркіт із боку Самойлівки" [Саратовська область].

В Ільменському сільському поселенні поки що не коментують, які саме уламки було знайдено в полі. Такої інформації немає і від Міністерства оборони Росії.

Тим часом журналісти вважають, що візуально уламки схожі на частини крилатої ракети великої дальності із сімейства Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK, яка надійшла на озброєння ЗС РФ у 2012 році.

На уламках можна розібрати напис російською мовою "місце встановлення ложементу". Ложемент — це опорний пристрій для кріплення великогабаритних об'єктів, зокрема ракет та авіабомб.

[ + – ] Напис на знайдених уламках "місце встановлення ложемента"

Подібні частини нещодавно були виявлені у Єланському та Руднянському районах Волгоградської області, додає видання. В адміністрації Руднянського району нібито визнали, що "невідомий об'єкт, що впав", належав Збройним силам Росії, проте наразі в Telegram-каналі місцевих органів влади цього повідомлення уже немає.

Журналісти додають, що в квітні цього року ракета також прилетіла в житловий будинок в Облівському районі цього ж регіону.

Варто зазначити, що Волгоградська область перебуває більш ніж 500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 29 грудня, коли ЗС РФ атакували українські міста, в Енгельсі Саратовської області РФ біля аеродрому було чути вибухи. На фото в мережі було видно сліди від спрацювання ППО.