"Шакал с перебитыми лапами": в белорусское СМИ попал доклад генерала РФ (инфографика)

В докладе заместителя командующего войсками ЮВО, который попал в распоряжение редакции, была опубликована информация, не соответсвующая истинному положению дел в российской армии.

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Эффективность российской армии значительно страдает из-за чрезмерной бюрократии в этой структуре. Об этом свидетельствуют документы, которые опубликовало белорусское оппозиционное СМИ NEXTA.

В распоряжении редакции оказались материалы презентации заместителя командующего войсками Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Сычевого.

Презентация была посвящена основным проблемам в ВС России и датировалась декабрем 2021 года.

Редакция СМИ считает, что информация, представленная в докладе Сычевого, не соответствовала действительности.

"Перед началом войны в ВС РФ была проведена комплексная проверка, о результатах которой отчитывался генерал Сычевой. Как вы видите, самые большие проблемы — это неправильно заполненные документы и несоблюдение масочного режима", — говорится в сообщении, которое опубликовало СМИ в своем Телеграм-канале.

Из представленных редакцией издания документов также видно, что повышенное внимание командование российской армии уделяло правильному заполнению бумажной документации.

"И этот бред втюхивали высшему военному руководству страны, которое приняло роковое решение о начале войны, потому что не сомневалось, что российская армия — это огромный свирепый медведь, а не беззубый шакал с перебитыми лапами", — констатирует редакция.

Напомним, Минобороны России планирует начать новую волну мобилизации уже с 5 января 2023 года, так как армия серьезно нуждается в пополнении личного состава. У российского военного ведомства есть большие проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений, так и с созданием новых.

Фокус в августе также писал о том, что российский президент Владимир Путин начал войну в Украине из-за обмана ФСБ. ФСБ либо не понимало, насколько жестким будет сопротивление Украины, либо не задавались целью донести трезвые оценки до российского президента.