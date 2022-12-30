"Шакал із перебитими лапами": до білоруських ЗМІ потрапила доповідь генерала РФ (інфографіка)

У доповіді заступника командувача військ ПВО, який потрапив у розпорядження редакції, опублікували інформацію, яка не відповідає справжньому стану справ у російській армії.

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Ефективність російської армії значно страждає через надмірну бюрократію у цій структурі. Про це свідчать документи, які опублікувало білоруське опозиційне ЗМІ NEXTA.

У розпорядженні редакції опинилися матеріали презентації заступника командувача військ Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Сичового.

Презентація присвячена основним проблемам у ЗС Росії та датувалась груднем 2021 року.

Редакція ЗМІ вважає, що інформація, подана у доповіді Сичового, не відповідала дійсності.

"Перед початком війни у ЗС РФ було проведено комплексну перевірку, про результати якої звітував генерал Сичовий. Як ви бачите, найбільші проблеми — це неправильно заповнені документи та недотримання маскового режиму", — йдеться у повідомленні, яке опублікувало ЗМІ у своєму телеграм-каналі .

З поданих редакцією видання документів також видно, що особливу увагу командування російської армії приділяло правильному заповненню паперової документації.

"І це марення втюхували вищому військовому керівництву країни, яке прийняло фатальне рішення про початок війни, тому що не сумнівалося, що російська армія — це величезний лютий ведмідь, а не беззубий шакал із перебитими лапами", — констатує редакція.

Нагадаємо, Міноборони Росії планує розпочати нову хвилю мобілізації вже з 5 січня 2023 року, оскільки армія серйозно потребує поповнення особового складу. Російське військове відомство має великі проблеми як з комплектуванням вже існуючих підрозділів, так і зі створенням нових.

Фокус у серпні також писав про те, що російський президент Володимир Путін розпочав війну в Україні через обман ФСБ. ФСБ або не розуміло, наскільки жорстким буде опір України, або не мали на меті донести тверезі оцінки до російського президента.