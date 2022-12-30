"Со слезами и кровью": Залужный поздравил военных Украины с Рождеством и Новым годом (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, украинцам хватит сил, чтобы одолеть врага. Победа станет началом расцвета нашей страны и концом для России.

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В своем обращении 30 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не выбирала войну, но приняла бой. На плечах украинцев — тяжелые испытания и страдания. Видеообращение опубликовано в Telegram.

"На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. У этого Рождества вкус слез и цвет крови", — сказал главком, добавив что, нам хватит сил одолеть врага.

"В борьбе появляется Нация. Пусть вас, родные, хранит Господь! Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России!" — сказал Залужный и поздравил с Новым Годом и Рождеством всех военнослужащих, которые сейчас удерживают наши позиции, а также родных и близких наших защитников и защитниц.

Напомним, что украинские женщины-снайперы бросают вызов ВС РФ. В плену со снайперами обращаются с демонстративной жестокостью. Военнослужащая Оксана сказала, что понимает, что женщин, скорее всего, будут насиловать, унижать, пытать, после чего казнят, поэтому всегда нужно быть готовой выдернуть чеку.

Ранее Фокус сообщал, что за 2022 год 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать за пределы Украины. По данным пограничников, в течение года 15 человек погибли, предприняв попытку незаконно пересечь границу: 12 утонули, еще трех нашли в горах. Было 410 неудачных попыток подкупа сотрудников погранслужбы на общую сумму 4,9 млн гривен.