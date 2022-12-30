"Зі сльозами та кров'ю": Залужний привітав військових України з Різдвом та Новим роком (відео)

За словами Головнокомандувача ЗСУ, українцям вистачить сил, щоб здолати ворога. Перемога стане початком розквіту нашої країни та кінцем для Росії.

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У своєму зверненні 30 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна не обирала війну, але прийняла бій. На плечах українців — тяжкі випробування та страждання. Відеозвернення опубліковано в Telegram.

"На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. У цього Різдва смак сліз і колір крові", — сказав головком, додавши, що нам вистачить сил здолати ворога.

"У боротьбі з'являється Нація. Нехай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України та кінцем для Росії!" — сказав Залужний і привітав із Новим Роком та Різдвом усіх військовослужбовців, які зараз утримують наші позиції, а також рідних та близьких наших захисників та захисниць.

Нагадаємо, що українські жінки-снайперки кидають виклик ЗС РФ. У полоні зі снайперками поводяться з демонстративною жорстокістю. Військовослужбовця Оксана сказала, що розуміє, що жінок, найімовірніше, ґвалтуватимуть, принижуватимуть, катуватимуть, після чого страчують, тому завжди потрібно бути готовою висмикнути чеку.

Раніше Фокус повідомляв, що за 2022 рік 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати за межі України. За даними прикордонників, протягом року 15 людей загинули, зробивши спробу незаконно перетнути кордон: 12 потонули, ще трьох знайшли в горах. Було 410 невдалих спроб підкупу співробітників прикордонної служби на загальну суму 4,9 млн гривень.