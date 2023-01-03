После победы над РФ украинская армия перейдет на контрактную основу, — Шмыгаль (видео)

По словам премьер-министра, после победы Украине необходимо перейти на контрактную армию, однако военная подготовка должна быть для всех желающих.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства, относительно будущего украинских вооруженных сил. По его словам, после победы над Россией украинская армия должна будет перейти на контрактную основу, но военная подготовка должна быть доступна всем желающим. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания Кабмина во вторник, 3 января.

[ + – ] Денис Шмыгаль рассказал о переходе ВСУ на контрактную основу (смотреть с 3:41)

Глава правительства подчеркнул, что Украина входит в этот год с четким пониманием того, как противодействовать агрессору, как обеспечить фронт и удержать тыл. В этой связи он озвучил 10 правительственных приоритетов, среди которых планирование будущей структуры Вооруженных сил Украины.

"После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет", — заявил премьер.

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Шмыгаль напомнил, что в июле 2023 должен состояться очередной саммит НАТО, к которому Украина готовится уже сейчас. Поэтому в числе приоритетов на следующих год — закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности.

"Украинская армия непосредственно на поле боя переходит на стандарты НАТО. Мы уже используем натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений", — отметил премьер-министр.

Напомним, 2 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги для украинской армии в 2022 году. По его словам украинским защитникам удалось освободить 40% оккупированных после начала вторжения России территорий и 25% от всех захваченных регионов страны.