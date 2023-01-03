Після перемоги над РФ українська армія перейде на контрактну основу — Шмигаль (відео)

За словами прем'єр-міністра, після перемоги Україні необхідно перейти на контрактну армію, проте військова підготовка має бути для всіх охочих.

Related video

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани уряду щодо майбутнього українських збройних сил. За його словами, після перемоги над Росією українська армія має перейти на контрактну основу, але військова підготовка має бути доступною всім охочим. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну у вівторок, 3 січня.

[ + – ] Денис Шмигаль розповів про перехід ЗСУ на контрактну основу (див. 3:41)

Глава уряду наголосив, що Україна входить у цей рік із чітким розумінням того, як протидіяти агресору, як забезпечити фронт та утримати тил. У зв'язку з цим він озвучив 10 урядових пріоритетів, серед яких планування майбутньої структури Збройних Сил України.

"Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе", — заявив прем'єр.

Важливо

Людина, зброя, місія. Як змінилися ЗСУ за 2022-й рік

Шмигаль нагадав, що у липні 2023 року має відбутися черговий саміт НАТО, до якого Україна готується вже зараз. Тому серед пріоритетів на наступний рік — закріпити місце України в системі трансатлантичної безпеки.

"Українська армія безпосередньо на полі бою переходить на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо натовські засади стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів", — зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 2 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки для української армії у 2022 році. За його словами, українським захисникам вдалося звільнити 40% окупованих після початку вторгнення Росії територій і 25% від усіх захоплених регіонів країни.