Депутат Госдумы заявил, что США готовятся ударить по бизнес-центру "Москва-Сити" (видео)

Евгений Федоров считает, что Вашингтон якобы хочет нанести "демонстрационный удар". По его словам, Америка рассчитывает выиграть войну в Украине за год-два и для этого готова увеличивать поставки оружия и обстреливать центральную часть РФ.

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Депутат Государственный думы РФ Евгений Федоров утверждает, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают план нанесения демонстрационного удара по бизнес-центру "Москва-Сити", расположенному в российской столице. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Белрусинфо".

По словам россиянина, Вашингтон уже наносил такие удары по военному аэродрому в Энгельсе Саратовской области и в Калуге.

"Они [США] будут усиливать бомбардировки центральной России, как они это уже делали по Энгельсу и Калуге. Это будет повышаться. Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по "Москва-Сити" и так далее", — прокомментировал Федоров.

При этом он подчеркнул, что по столице РФ должны ударить "либо беспилотниками, либо Томагавками" [BGM-109 Tomahawk — американская высокоточная ракета].

Как уточнил российский депутат, по стратегическому плану Вашингтона Украина должна победить в войне через 1-2 года. Для достижения цели США готовы повышать количество поставляемого Киеву оружия и наносить удары по территории России.

"Москва-Сити" — деловой квартал в Пресненском районе Москвы. Помимо офисов российских компаний, там также находится ряд ведомств страны-агрессора, в том числе Минэкономики, Минпромторг и Минцифры.

Напомним, глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью "Факты ICTV" рассказал, что 29 декабря во время массированного обстрела украинской территории взрывы прозвучали и в России. В частности, на российской авиабазе в Энгельсе было уничтожено несколько зенитно-ракетных комплексов и топливных хранилищ.