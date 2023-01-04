Депутат Держдуми заявив, що США готуються вдарити по бізнес-центру "Москва-Сіті" (відео)

Євген Федоров вважає, що Вашингтон нібито хоче завдати "демонстраційного удару". За його словами, Америка розраховує виграти війну в Україні за рік-два і для цього готова збільшувати постачання зброї та обстрілювати центральну частину РФ.

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Депутат Державної думи РФ Євген Федоров стверджує, що Сполучені Штати нібито розробляють план завдання демонстраційного удару по бізнес-центру "Москва-Сіті", розташованому в російській столиці. Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі "Белрусинфо".

За словами росіянина, Вашингтон вже завдав таких ударів по військовому аеродрому в Енгельсі Саратовської області та Калузі.

"Вони [США] посилюватимуть бомбардування центральної Росії, як вони це вже робили по Енгельсу та Калузі. Це підвищуватиметься. Я знаю, що вони розробляють план удару, наприклад, демонстраційного по "Москва-Сіті" і так далі", — прокоментував Федоров.

Водночас він наголосив, що по столиці РФ мають вдарити "або безпілотниками, або Томагавками" [BGM-109 Tomahawk — американська високоточна ракета].

Як уточнив російський депутат, за стратегічним планом Вашингтона Україна має перемогти у війні через 1-2 роки. Для досягнення цілі США готові підвищувати кількість зброї, що поставляється Києву, і завдавати ударів по території Росії.

"Москва-Сіті" — діловий квартал у Пресненському районі Москви. Крім офісів російських компаній, там також є низка відомств країни-агресора, зокрема Мінекономіки, Мінпромторг і Мінцифри.

Нагадаємо, голова ГУР України Кирило Буданов в інтерв'ю "Факти ICTV" розповів, що 29 грудня під час масового обстрілу української території вибухи пролунали й у Росії. Зокрема, на російській авіабазі в Енгельсі знищено кілька зенітно-ракетних комплексів та паливних сховищ.