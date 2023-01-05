Без "иностранного вмешательства": Иран и Россия строят новый торговый маршрут, – ISW

По данным аналитиков, ВС РФ существенно истощили свой запас беспилотников, и рассчитывают на получение новой партии "Шахедов" из Ирана.

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Российская Федерация намерена продолжать укреплять двухстороннее сотрудничество с Ираном ради получения большого количества высокоточного вооружения для войны с Украиной. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 4 января.

Аналитики утверждают, что РФ использовала существенное количество иранских дронов-камикадзе в атаках на украинскую инфраструктуру и теперь нуждается в пополнении своих запасов. По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, к 4 января 2023 года Россия выпустила по Украине примерно 660 иранских дронов-камикадзе Shahed-131 и -136.

Кроме того, за последний месяц ВС РФ нарастили темпы своих ударов по территории Украины. В ВВС Украины отмечают, что несмотря на успехи украинских систем ПВО в сбивании "Шахедов", они все еще могут нанести ущерб украинским городам.

По словам Скибицкого, в договоре между Россией и Ираном идет речь о поставке 1750 боевых беспилотников. Также отмечается, что ВС РФ отдают предпочтение "Шахедам" из-за их относительно низкой стоимости.

"Российские силы используют все обещанные 1750 беспилотников иранского производства в Украине к маю 2023 года, если они будут потреблять их с той же скоростью, что и в период с сентября по декабрь 2022 года", — отмечают в ISW.

Тем временем в иранских СМИ 28 декабря появилась информация о получении 24 российских истребителей Су-35. Тот факт, что РФ предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие также подтверждали американские официальные лица.

Кроме того, 1 января в правительстве Ирана сообщили о построении нового трансконтинентального торгового маршрута с Российской Федерацией в обход "иностранного вмешательства".

Ранее в отчете ISW от 30 декабря сообщалось, что Россия вероятно получила новую партию дронов-камикадзе от Ирана. Об этом свидетельствуют массированные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины 29 и 30 декабря.

Фокус также писал о том, что внутри одного из иранских дронов-камикадзе, сбитого осенью 2022 года в Украине, были обнаружены детали, изготовленные американскими компаниями. Из 52 компонентов, снятых украинцами с иранского беспилотника Shahed-136, 40 были произведены в США.