Бьет по вагонам с телами: в ВСУ рассказали, как РФ пытается скрыть реальные потери (видео)

Военное руководство РФ отправляет на войну слабо подготовленных и плохо экипированных солдат. С них срывают шевроны и отбирают перед боем документы, чтобы в случае гибели, их было сложно опознать.

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Вооруженные силы РФ по состоянию на 4 января потеряли 108 910 человек погибшими: только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 720 оккупантов. Вместе с тем россияне пытаются скрыть реальные потери в войне, неоднократно нанося ракетные удары по местах, где хранятся тела погибших. О потерях в рядах российской армии и особенностях идентификации погибших в интервью "Суспільне" рассказал военнослужащий с позывным "Юрист".

Кого отправляют в бой

По словам украинского бойца, который занимается поиском и идентификацией тел погибших оккупантов в Харьковской области, за последнее время изменился возраст и амуниция погибших россиян. Если раньше подавляющее большинство погибших были из числа кадровый военных, то сейчас это мобилизованные или боевики частных военных компаний. Их возраст — или до 30 лет, или уже за 40.

"Призывают или совсем необученных, или тех, кто проходил воинскую службу давно… Они совсем не подготовлены. Это человеческая масса, которую они пускают, чтобы заваливать людским ресурсом", — комментирует "Юрист".

Он отмечает, что при исследовании амуниции захватчиков бросается в глаза их плохая экипировка — в основном это гражданская одежда.

[ + – ] Идентификация погибшего российского военного в Харьковской области

"Они одеты, во-первых, не очень грамотно. Не очень обеспечены вещами. У многих нет штатных берцев, штатной формы. Все или какие-то гражданские носки, чулки, гражданская обувь. Многие в свитерах гражданских. Но принадлежность к вооруженным силам РФ — это то, что мы находим их в камуфляже вооруженных сил РФ", — рассказал военнослужащий.

Россияне наносят удары по местам хранения тел

Также "Юрист" сказал, что идентификация российских военных сейчас затруднена, так как сами оккупанты срывают со своих сослуживцев шевроны, забирают документы. Пытаясь скрыть реальные потери в своих рядах Вооруженные силы РФ обстреливают места хранения трупов, такие, например, как вагоны-рефрижераторы.

"ВС РФ пытаются скрыть количество своих военнослужащих. Было попадание восьми ракет в рефрижератор, в котором хранились тела", — сообщил украинский военный.

По его мнению, это делается не только для того, чтобы родные и близкие не опознали своих погибших родственников и не подняли волну народного бунта против действующей в России власти.

Напомним, согласно информации, обнародованной французским адмиралом Эрве Блежана, ВС РФ по состоянию на ноябрь 2022 года потеряли в войне против Украины 250 тысяч человек личного состава. Кроме этого российская армия потеряла 70% всего запаса своих ракет, 60% танков, 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии.