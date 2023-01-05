Б'є по вагонах із тілами: у ЗСУ розповіли, як РФ намагається приховати реальні втрати (відео)

Військове керівництво РФ відправляє на війну слабо підготовлених та погано екіпірованих солдатів. З них зривають шеврони та відбирають перед боєм документи, щоб у разі загибелі їх було складно впізнати.

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Збройні сили РФ станом на 4 січня втратили 108 910 осіб загиблими: лише минулої доби українські захисники знищили 720 окупантів. Водночас росіяни намагаються приховати реальні втрати у війні, неодноразово завдаючи ракетних ударів по місцях, де зберігаються тіла загиблих. Про втрати в лавах російської армії та особливості ідентифікації загиблих в інтерв'ю "Суспільне" розповів військовослужбовець із позивним "Юрист".

Кого відправляють у бій

За словами українського бійця, який займається пошуком та ідентифікацією тіл загиблих окупантів у Харківській області, останнім часом змінився вік та амуніція загиблих росіян. Якщо раніше переважна більшість загиблих була з кадрових військових, то зараз це мобілізовані або бойовики приватних військових компаній. Їхній вік — або до 30 років, або вже за 40.

"Призивають або зовсім ненавчених, або тих, хто проходив військову службу давно... Вони зовсім не підготовлені. Це людська маса, яку вони пускають, щоб завалювати людським ресурсом", — коментує "Юрист".

Він зазначає, що під час дослідження амуніції загарбників впадає в око їх погане екіпірування — переважно це цивільний одяг.

[ + – ] Ідентифікація загиблого російського військового в Харківській області

"Вони одягнені, по-перше, не дуже грамотно. Не дуже забезпечені речами. У багатьох немає штатних берців, штатної форми. Всі чи якісь цивільні шкарпетки, панчохи, цивільне взуття. Багато хто в светрах цивільних. Але приналежність до збройних сил РФ — це те, що ми знаходимо їх у камуфляжі збройних сил РФ", — розповів військовослужбовець.

Росіяни завдають ударів по місцях зберігання тіл

Також "Юрист" сказав, що ідентифікація російських військових зараз ускладнена, оскільки самі окупанти зривають зі своїх товаришів по службі шеврони, забирають документи. Намагаючись приховати реальні втрати у своїх лавах Збройні сили РФ обстрілюють місця зберігання трупів, такі, як вагони-рефрижератори.

"ЗС РФ намагаються приховати кількість своїх військовослужбовців. Було попадання восьми ракет у рефрижератор, в якому зберігалися тіла", — повідомив український військовий.

На його думку, це робиться не тільки для того, щоб рідні та близькі не впізнали своїх загиблих родичів і не підняли хвилю народного бунту проти чинної в Росії влади.

Нагадаємо, згідно з інформацією, оприлюдненою французьким адміралом Ерве Блежана, ЗС РФ станом на листопад 2022 року втратила у війні проти України 250 тисяч осіб особового складу. Крім цього, російська армія втратила 70% всього запасу своїх ракет, 60% танків, 40% бронетранспортерів і 20% артилерії.