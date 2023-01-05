Россия готовит провокации на Донбассе на Рождество, — расследователи

По информации расследователей, оккупанты готовятся взорвать храмы, чтобы на местах инцидента снять ролики, которые должны убедить граждан РФ в необходимости второй волны мобилизации.

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Российские военные на Рождество, 7 января, могут взорвать несколько храмов в Донецке, которые они заминировали. Об этом информирует международное волонтерское сообщество InformNapalm.

По их информации, высока вероятность того, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных ВС РФ территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января.

Как указывает один из источников, на местах взрыва храмов российские оккупанты планируют снять обломки Хаймарс, привезенные из других мест.

Это нужно для того, чтоб пропагандисты сняли сюжеты для россиян. Таким образом власти РФ хотят инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

По словам волонтеров, на такие намерения РФ косвенно может указывать появившееся 5 января во второй половине дня публичное заявление российского президента Владимира о намерениях объявить "режим прекращения огня" на рождественские праздники.

InformNapalm уточняет, что получил информацию еще 4 января. Однако волонтеры обнародовали ее только сейчас, поскольку уточняли недостающие детали.

Международное волонтерское сообщество также обратилось к жителям Донецкой и Луганской областей с просьбой воздержаться от посещения праздничных богослужений.

Напомним, 5 января в РФ заявили о режиме временного прекращения огня в Украине. Президент Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ установить режим прекращения огня на 36 часов. В Кремле сообщили, что решение принято в связи с соответствующим призывом патриарха Кирилла.

Фокус также писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на предложенное Владимиром Путиным перемирие на Рождество. По его словам, перемирие в честь Рождества — лицемерие и ложь, которой нельзя верить.