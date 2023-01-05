Росія готує провокації на Донбасі до Різдва, — розслідувачі

За інформацією розслідувачів, окупанти готуються підірвати храми, щоб на місцях інциденту зняти ролики, які мають переконати громадян РФ у необхідності другої хвилі мобілізації.

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Російські військові на Різдво, 7 січня, можуть підірвати кілька храмів у Донецьку, які вони замінували. Про це інформує міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

За їхньою інформацією, висока ймовірність того, що кілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих ЗС РФ територіях можуть замінувати та підірвати під час святкової ранкової служби 7 січня.

Як зазначає одне із джерел, на місцях вибуху храмів російські окупанти планують зняти уламки Хаймарс, привезені з інших місць.

Це необхідно для того, щоб пропагандисти зняли сюжети для росіян. Таким чином влада РФ хоче ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.

За словами волонтерів, на такі наміри РФ побічно може вказувати публічну заяву російського президента Володимира, яка з'явилася 5 січня в другій половині дня, про наміри оголосити "режим припинення вогню" на різдвяні свята.

InformNapalm уточнює, що отримав інформацію ще 4 січня. Проте волонтери оприлюднили її тільки зараз, оскільки уточнювали деталі, що бракували.

Міжнародна волонтерська спільнота також звернулася до мешканців Донецької та Луганської областей із проханням утриматися від відвідування святкових богослужінь.

Нагадаємо, 5 січня у РФ заявили про режим тимчасового припинення вогню в Україні. Президент Володимир Путін доручив главі Міноборони РФ встановити режим припинення вогню на 36 годин. У Кремлі повідомили, що рішення ухвалене у зв'язку з відповідним закликом патріарха Кирила.

Фокус також писав, що секретар РНБО Олексій Данилов відповів на запропоноване Володимиром Путіним перемир'я на Різдво. За його словами, перемир'я на честь Різдва — лицемірство та брехня, якій не можна вірити.