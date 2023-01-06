Россия не может достичь своих целей в Украине военным путем, — маршал ВВС Британии
По словам маршала британских ВВС Эдварда Стрингера, российские военные несут невосполнимые потери в Украине. А Путин, объявляя "перемирие", примеряет рясу Патриарха Кирилла.
Судя по всему, Россие не удается достичь поставленных целей в Украине с помощью своих вооруженных сил. Об этом заявил маршал ВВС Великобритании Эдвард Стрингер, сообщает Sky News.
Бывший британский военнослужащий оценил текущее положение в войне в Украине. По его словам, основные бои сосредоточены в районе Бахмута Донецкой области, но волн российских атак стало меньше.
"Мы наблюдаем, что артиллерийской поддержки становится все меньше и меньше. Украинская и западные разведки сообщают, что атаки россиян постепенно сходят на нет", — пояснил аналитик.
Он привел данные украинских военных о том, накануне, 5 января, Россия потеряла до 800 военнослужащих, и это, по его словам, невосполнимые потери для россиян.
"Это означает, что Путину приходится сейчас задумываться о мобилизации, и, согласно украинским данным, россияне могут уже сегодня запустить следующую волну мобилизации", — пояснил он.
"По сути, я это расцениваю как свидетельство того, что Россия не может с помощью военной силы достичь поставленных целей на поле боя", — пояснил он.
"Путин в рясе Патриарха"
Объявленное Путиным "рождественское перемирие" британский военный назвал попыткой Путина "надеть рясу Патриарха Кирилла".
"Патриарх призвал к прекращению огня, и Путин использовал это, чтобы показать, мол, у него есть некие моральные принципы. Совершенно согласен с украинцами в том, что это верх цинизма", — заявил британец.
Напомним, что в США, Германии и НАТО отреагировали на объявленное Путиным рождественское "перемирие" в Украине.
Ранее Фокус сообщал, что в Кремле ответили на распространившиеся слухи о том, что предполагаемая поездка Путина в Донецк связана с объявлением "перемирия".