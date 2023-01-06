Росія не може досягти своєї мети в Україні військовим шляхом, — маршал ВПС Британії

За словами маршала британських ВПС Едварда Стрінгера, російські військові зазнають непоправних втрат в Україні. А Путін, оголошуючи "перемир'я", приміряє рясу Патріарха Кирила.

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Зважаючи на все, Росії не вдається досягти поставленої мети в Україні за допомогою своїх збройних сил. Про це заявив маршал ВПС Великобританії Едвард Стрінгер, повідомляє Sky News.

Колишній британський військовослужбовець оцінив поточне становище у війні в Україні. За його словами, основні бої зосереджені в районі Бахмута Донецької області, але хвиль російських атак поменшало.

"Ми спостерігаємо, що артилерійської підтримки стає дедалі менше. Українська та західні розвідки повідомляють, що атаки росіян поступово сходять нанівець", — пояснив аналітик.

Він навів дані українських військових про те, що напередодні, 5 січня, Росія втратила до 800 військовослужбовців, і це, за його словами, непоправні втрати для росіян.

"Це означає, що Путіну доводиться зараз замислюватися про мобілізацію, і, згідно з українськими даними, росіяни можуть уже сьогодні запустити наступну хвилю мобілізації", — пояснив він.

"По суті, я це розцінюю як свідчення того, що Росія не може за допомогою військової сили досягти поставленої мети на полі бою", — пояснив він.

"Путін у рясі Патріарха"

[ + – ] Патріарх Кирил і голова Кремля Володимир Путін Фото: КоммерсантЪ

Оголошене Путіним "різдвяне перемир'я" британський військовий назвав спробою Путіна "вдягнути рясу Патріарха Кирила".

"Патріарх закликав до припинення вогню, і Путін використав це, щоб показати, мовляв, у нього є якісь моральні принципи. Цілком згоден із українцями в тому, що це верх цинізму", — заявив британець.

Нагадаємо, що в США, Німеччині та НАТО відреагували на оголошене Путіним різдвяне "перемир'я" в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кремлі відповіли на чутки, що поширилися, про те, що передбачувана поїздка Путіна в Донецьк пов'язана з оголошенням "перемир'я".