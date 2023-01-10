Пригожин усиливает влияние из-за отчаяния Путина на фоне неудач в Украине, — Госдеп

Представитель ведомства Нед Прайс назвал отвратительной практику использования зэков на передовой и заверил, что заключенные не исправят ситуацию на фронте.

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Кремль оказался в отчаянной ситуации из-за череды военных провалов в Украине, на фоне которой растет уровень влияния владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом во время брифинга, который проходил 9 января, сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В частности, один из журналистов попросил прокомментировать усиление влияния владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, который входит в топ-окружение главы Кремля.

По словам Прайса, превращение "повара Путина" и принадлежаших ему наемников в альтернативный центр силы в российской армии свидетельствует о том, что Москва оказалась в отчаянной ситуации из-за череды военных провалов в Украине.

"Рост влияния Пригожина свидетельствует о том, что россияне все чаще прибегают к более радикальным vметодам для применения силы в Украине. Сейчас десятки тысяч солдат связаны не с российскими военными, а с "Группой Вагнера". И если посмотреть на биографию многих из этих бойцов — это не высококвалифицированные бойцы, а осужденные", — продолжил представитель Госдепа.

Нед Прайс назвал отратительной практику, когда зэки, которые были осуждены за тяжкие преступления, воюют на территории чужой страны в обмен на помилование. Дипломат также считает, что масштабная вербовка и задействование заключенных в рядах "Группы Вагнера" не исправит ситуацию на передовой.

Во время брифинга представитель Госдепа затронул вопрос военного сотрудничества России и Ирана, чье вооружение применяется для нанесения ударов по украинским городам. Нед Прайс предупредил, что США могут привлечь официальный Тегеран к ответственности за военные преступления в Украине.

Несколькими днями ранее в Офисе президента Украины комментировали "стремительную" политическую карьеру владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Советник главы ОП Михаил Подоляк не исключает, что бизнесмен на фоне череды военных неудач ВС РФ рассчитывает стать преемником президента Владимира Путина.