РФ не предупредила КНР о вторжении в Украину, из-за чего власти не доверяют Путину, — FT

По информации журналистов, лидер Китая Си Цзиньпин желает перезагрузить отношения со странами Запада. В то же время Пекин переоценивает преимущества тесных отношений с Москвой, ведь понимает, что РФ не сможет одолеть Украину.

Related video

Россия не предупредила Китай о своих намерениях начать полномасштабное вторжение на территорию Украины. Теперь в правительстве Китая говорят о недоверии лично к президенту РФ Владимиру Путину и о намерениях лидера КНР Си Цзиньпина перезагрузить отношения со странами Запада. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Журналисты пишут, что Пекин желает улучшить отношения с европейскими государствами, которые сильно пострадали из-за того, что Китай поддерживал РФ на протяжении всей войны в Украине. В то же время отправной точкой дипломатической перезагрузки Си Цзиньпина является переоценка в Пекине преимуществ тесных отношений с Москвой.

"Путин сошел с ума. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией", — сказал один китайский чиновник на условиях анонимности.

По информации издания, Китай теперь понимает, что России не удастся одолеть Украину и она выйдет из войны "второстепенной державой". Представители китайских властей говорят, что РФ значительно ослабла в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене.

Недоверие к Путину

Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают недоверие к Владимиру Путину.

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, за последние девять месяцев рассказали журналистам, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину до того, как Путин отдал приказ о нападении.

Источник утверждает, что во время встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина 4 февраля 2022 года глава Кремля заявил, что "не исключает принятия любых возможных мер, если украинцы нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарную катастрофу". По словам собеседника, китайская сторона восприняла эти слова как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не тотального вторжения.

Провал разведданных Китая

По информации журналистов, замглавы МИД Китая и главного эксперта по РФ Лэ Юйчэна понизили в должности "на два уровня старшинства" из-за того, что тот не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.

"Он был признан виновным в провале разведывательных данных о вторжении России", — сказал источник.

Китайские чиновники и европейские дипломаты говорят, что Пекин не знал о намерении Москвы начать полномасштабную войну против Украины.

Напомним, 30 декабря глава КНР и президент РФ обсудили перспективы переговоров с Украиной. По словам Си Цзиньпина, путь к диалогу будет нелегким, но Китай одобряет стремление РФ к дипломатическому разрешению конфликта.

20 декабря Си Цзиньпин заявил, что затягивание войны в Украине не соответствует интересам ни одной из сторон, которые в ней участвуют. Он выступил за мирный диалог.