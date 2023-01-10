"Город почти уничтожен": ВС РФ, несмотря на потери, продолжают штурм Соледара, — командование

Штурм города осуществляется малыми пехотными подразделениями при поддержке ствольной артиллерии и РСЗО.

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Ситуация на Бахмутском направлении остается тяжелой, а за минувшие сутки ВС РФ только из артиллерии 86 раз обстреляли Соледар и его окрестности. Эту информацию 10 января в эфире "24 канала" озвучил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, ВС РФ продолжают осуществлять наступательные операции в направлении Соледара.

Череватый отметил, что штурм прифронтового города происходит при активной поддержке артиллерии различного вида, включая реактивные системы залпового огня. Малые пехотные подразделения противника пытаются продвинуться вглубь населенного пункта в тот момент, когда их прикрывают артсистемы и РСЗО.

Только за минувшие сутки, по словам спикера командования, оккупанты 86 раз обстреляли Соледар и его окрестности из тяжелого вооружения.

"Президент вчера тоже отметил, что город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед этим было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск, — это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным", — продолжил Череватый, комментируя ситуацию в Соледаре.

Несмотря на то, что ВС РФ несут колоссальные потери среди личного состава, оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции. Даже небольшое тактическое продвижение вперед, как отмечает Череватый, Кремль подает как большое военное достижение.

Днем ранее, 9 января, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко комментировал тяжелую ситуацию в Соледаре и заявил, что в результате боевых действий практически вся инфраструктура населенного пункта уничтожена.

Военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 10 января предполагала, что ВС РФ, несмотря на захват части Соледара, в ближайшее время не смогут окружить соседний Бахмут.