Взрыв в Кабуле: в Афганистане террорист-смертник пытался попасть в здание МИД, — СМИ (фото)

Известно о семи погибших. По информации журналистов, взрыв произошел во время встречи талибов с китайской делегацией.

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Перед зданием Министерства иностранных дел в столице Афганистана Кабуле в среду, 11 января, произошел мощный взрыв. Об этом пишет местное издание Kabul News.

Позже происшествие подтвердил пресс-секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран.

"Сегодня около 4 часов на дороге возле Министерства иностранных дел произошел взрыв, который, к сожалению, привел к человеческим жертвам. На место прибыли группы безопасности, подробности инцидента будут сообщены позже", — написал он у себя в соцсетях.

По информации журналистов, взрыв произошел во время встречи правящих в стране талибов с официальной китайской делегацией в здании МИД.

[ + – ] Журналисты сообщают о семи погибших и десяти раненых

По некоторым данным, прозвучало не менее трех взрывов, причем местные жители сначала слышали звуки перестрелки на улицах. Издание Global Taza News уточняет, что взрывной волной вырвало парадные ворота на входе в госучреждение.

Сначала местные журналисты проинформировали о трех погибших в результате взрыва, однако позже информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera написало о семерых погибших. По предварительной информации, десять человек ранено.

Как уточняется, в здание пытался проникнуть террорист-смертник. Однако ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, вооруженное формирование "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года. Талибы заставили бежать из страны бывшего президента Ашрафа Гани.

В декабре 2022 года талибы впервые после захвата власти публично казнили человека. Смертный приговор вынесли мужчине, который обвинялся в убийстве.