"Божественный приказ": талибы впервые после захвата власти публично казнили человека, — СМИ

Журналисты пишут, что в обвиняемого выстрелили три раза. Это сделал отец жертвы, которую мужчина убил еще в 2017 году.

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Захватившая власть в Афганстане террористическая группировка Талибан в среду 7 деабря казнила мужчину, обвиняемого в убийстве. Это стало первой официально подтвержденной публичной казнью с тех пор, как радикальная исламистская группировка пришла к власти, о чем пишет Reuters.

Сообщается, что казнь в провинции Фарах была совершена в отношении обвиняемого в убийстве от 2017 года. По словам представителя группировки Забихуллы Муджахида, на казни присутствовали высокопоставленные чиновники Талибана.

Издание пишет, что казнь была совершена отцом жертвы, который выстрелил в обвиняемого три раза. Дело расследовалось тремя судами и было санкционировано высшим духовным лидером талибов в южной провинции Кандагар.

По словам Муджахида, на казни присутствовали исполняющий обязанности министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани и исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Абдул Гани Барадар, а также председатель Верховного суда Афганистана, исполняющий обязанности министра иностранных дел и исполняющий обязанности министра образования.

Реакция ООН

Журналисты пишут, что миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане и представитель Управления ООН по правам человека в Женеве выступили с заявлениями, в которых осудили казнь и призвали талибов немедленно ввести мораторий на такой вид наказания.

Представитель Управления ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что смертная казнь несовместима с фундаментальными принципами прав человека, и ее применение несовместимо с полным уважением права на жизнь.

Представитель талибов заявил в ответ, что карательное правосудие является правом членов семей жертв.

"Если они хотят простить, они могут простить. Если они хотят казнить, они могут казнить… возмездие — это божественный приказ, и оно должно быть выполнено", — сказал заместитель официального представителя талибов Юсуф Ахмади.

Смертная казнь в Афганистане

В материале сказано, что публичные порки и казни через забрасывание камнями имели место во время предыдущего правления Талибана в 1996–2001 годах. Позже такие наказания стали редкостью и были осуждены последующими поддерживаемыми из-за рубежа афганскими правительствами, хотя смертная казнь оставалась законной в Афганистане.

Ранее Фокус писал, что талибы запретят в Афганистане видеоигру PUBG и социальную сеть TikTok. Шариатская правоохранительная администрация пришла к выводу, что игра PUBG устанавливает ложные ценности. С момента захвата власти талибы запретили около 23 млн сайтов из-за соображений морали.

Также напомним, что Россия договорилась продавать Талибану пшеницу и бензин со скидкой. Это был первый крупный международный контракт талибов после их прихода к власти в прошлом году.