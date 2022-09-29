Продвигают насилие: талибы запретят в Афганистане PUBG и TikTok

Шариатская правоохранительная администрация пришла к выводу, что игра PUBG устанавливает ложные ценности. С момента захвата власти талибы запретили около 23 млн сайтов из-за соображений морали.

Related video

Захватившие власть в Афганистане талибы запретили на территории страны королевскую битву PUBG. Об этом сообщает местное издание Khaama Press.

Власти Афганистана планируют запретить в течение следующих месяцев игру PUBG и популярное приложение TikTok. Такое решение приняло министерство телекоммуникаций в ходе встречи с представителями сектора обороны и комиссии законов шариата.

Согласно решению, TikTok заблокируют в течении месяца, а игру PUBG в следующие 90 дней. Мобильные операторы и интернет-провайдеры уже ознакомлены с решением и должны выполнить задачу в указанные сроки.

Решение забанить игру было принято так как PUBG является аморальным источником для игроков. Она продвигает насилие и устанавливает детям ложные ценности. В основном в PUBG играют подростки. Игра чрезвычайно популярна, всего играет около 100 000 людей в стране. Таким образом Афганистан присоединится к Пакистану и Индии, где PUBG также заблокирована.

Как отмечает Military Times, с момента захвата власти талибы запретили более 23 млн веб-сайтов. Часто это происходит по моральным соображениям. Однако местные жители активно обходят все блокировки при помощи VPN-сервисов. Шариатскую правоохранительную администрацию они назвали самой крепкой коалицией "бумеров", которые думают, что во всем виноваты видеоигры.

Напомним, в сети появился трейлер сериала The Last of Us, который был снят по одноименной культовой игре. Также сообщалось, что РФ договорилась продавать талибам пшеницу и бензин со скидкой. При этом официально Талибан в России признан террористической организацией.