Просувають насильство: таліби заборонять в Афганістані PUBG і TikTok

Шаріатська правоохоронна адміністрація дійшла висновку, що гра PUBG встановлює неправдиві цінності. З моменту захоплення влада таліби заборонила приблизно 23 млн сайтів через міркування моралі.

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Таліби, які захопили владу в Афганістані, заборонили на території країни королівську битву PUBG. Про це повідомляє місцеве видання Khaama Press.

Влада Афганістану планує заборонити протягом наступних місяців гру PUBG і популярний додаток TikTok. Таке рішення ухвалило міністерство телекомунікацій під час зустрічі з представниками сектору оборони та комісії законів шаріату.

Згідно з рішенням, TikTok заблокують протягом місяця, а гру PUBG у наступні 90 днів. Мобільні оператори й інтернет-провайдери вже ознайомлені з рішенням і мають виконати завдання у зазначені терміни.

Рішення забанити гру було ухвалено, оскільки PUBG є аморальним джерелом для гравців. Вона просуває насильство та встановлює дітям хибні цінності. Здебільшого у PUBG грають підлітки. Гра надзвичайно популярна, загалом грає майже 100 000 людей у країні. Так, Афганістан приєднається до Пакистану й Індії, де PUBG також заблокована.

Як зазначає Military Times, з моменту захоплення влада таліби заборонила понад 23 млн вебсайтів. Часто це відбувається з моральних міркувань. Проте місцеві жителі активно обходять усі блокування за допомогою VPN-сервісів. Шаріатську правоохоронну адміністрацію вони назвали найміцнішою коаліцією "бумерів", які думають, що в усьому винні відеоігри.

Нагадаємо, в мережі з'явився трейлер серіалу The Last of Us, який був знятий за однойменною культовою грою. Також повідомлялося, що РФ домовилася продавати талібам пшеницю та бензин зі знижкою. При цьому офіційно Талібан у Росії визнаний терористичною організацією.