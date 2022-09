У мережі з'явився трейлер серіалу "Останні з нас", знятий за культовою грою The Last of Us

Головні ролі у ньому виконають зірки серіалу "Гра престолів"

НВО представив новий тизер-трейлер серіалу "Останні з нас", знятий за культовою грою The Last of Us, яка розповідає про виживання у постапокаліптичному світі. Про це пише IGN.

Головні ролі у серіалі виконали зірки ще одного хіта НВО — фентезійного серіалу "Гра престолів".

Роль контрабандиста Джоела дісталася Педро Паскалю, який грав Оберіна Мартелла, а роль дівчинки Еллі, його підопічної, дісталася Беллі Рамзі, яка прославилася, зігравши Ліанну Мормонт.

Серіал має вийти вже 2023 року, зйомки завершилися цього літа. Як дата виходу туманно позначений 2023 рік — компанія все ще не може визначитися точніше. Зйомки серіалу мали завершитися цього літа. Сценаристи шоу — Крейг Мейзін ("Чорнобиль") та Ніл Дракманн (гейм-директор гри).

НВО серіал коштував 200 мільйонів, планується зняти кілька сезонів.

Нагадаємо, оригінальна гра The Last of Us стала найкращою грою 2013 року. У ній розповідається про те, як вірус, що мутував, перетворив людей на зомбі. А контрабандист Джоел має врятувати дівчинку Еллі із вродженим імунітетом до вірусу.

Гра стала надпопулярною та отримала сиквел. Головним чином через похмурий реалістичний сюжет: героям доводиться не лише битися із зомбі, а й робити нелегкий вибір. Його порівнювали з фільмом "Дорога" і зазначали, що, попри те, що сюжет досить побитий — творцям вдалося зробити справжній ігровий шедевр.

Не останню роль відіграв дивовижний саундтрек. Музику до гри написав дворазовий володар "Оскара" Густаво Сантаолалья.

Нагадаємо, поки НВО готує до прем'єри свій новий хіт, "Дім дракона" — приквел "Гри престолів", — б'є рекорди популярності. Але шокує глядачів відвертістю.

