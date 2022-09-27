В Сети появился трейлер сериала "Один из нас", снятый по культовой игре The Last of Us
Главные роли в нем исполнят звезды сериала "Игра престолов"
НВО представил новый тизер-трейлер сериала "Один из нас", снятый по культовой игре The Last of Us , рассказывающей о выживании в постапокалиптическом мире. Об этом пишет IGN.
Главные роди в сериале исполнили звезды еще одного хита НВО – фентезийного сериала "Игра престолов".
Роль контрабандиста Джоэла досталась Педро Паскалю, который играл Оберина Мартелла, а роль девочки Элли, его подопечной, досталась Белле Рамзи, которая прославилась, сыграв Лианну Мормонт.
Сериал должен выйти уже в 2023 году, съемки завершились этим летом. В качестве даты выхода туманно обозначен 2023 год — компания все еще не может определиться более точно. Съемки сериала должны были завершиться этим летом. Сценаристы шоу — Крэйг Мейзин ("Чернобыль") и Нил Дракманн (геймдиректор игры).
НВО сериал обошелся в 200 миллионов, планируется снять несколько сезонов.
Напомним, оригинальная игра The Last of Us стала лучшей игрой 2013 года. В ней рассказывается о том, как мутировавший вирус превратил людей в зомби. А контрабандист Джоэл должен спасти девочку Элли с врожденным иммунитетом к вирусу.
Игра стала сверхпопулярной и получила сиквел. Главным образом из-за мрачного реалистичного сюжета: героям приходится не только сражаться с зомби, но и делать нелегкий выбор. Его сравнивали с фильмом "Дорога" и отмечали, что, не смотря на то, что сюжет довольно избит – создателям удалось сделать настоящий игровой шедевр.
Не последнюю роль сыграл впечатляющий саундтрек. Музыку к игре написал двукратный обладатель "Оскара" Густаво Сантаолалья.
Напомним, пока НВО готовит к премьере свой новый хит, "Дом дракона" – приквел "Игры престолов", — бьет рекорды популярности. Но шокирует зрителей откровенностью.
Также Фокус ранее писал о самых страшных играх, в которые можно поиграть, если хочется пощекотать нервы. The Last of Us конечно тоже попала в топ.