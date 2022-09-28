Росія домовилася продавати Талібану пшеницю та бензин зі знижкою

Країна-агресор постачатиме в Афганістан скраплений природний газ, дизельне паливо та зерно. Це перший великий міжнародний контракт талібів після їхнього приходу до влади минулого року.

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Росія домовилася з урядом руху Талібан в Афганістані про постачання нафтопродуктів, зрідженого природного газу та пшениці. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на виконувача обов'язків міністра промисловості талібів Нуріддіна Азізі.

За його словами, країна-агресор щорічно постачатиме талібам близько 1 млн тонн бензину, 1 млн тонн дизельного палива, 500 тис. тонн зрідженого вуглеводневого газу та 2 млн тонн пшениці. Угода діятиме протягом невизначеного випробувального періоду.

Як наголосив Азізі, його відомство працює над "диверсифікацією торгових партнерів", а Росія запропонувала керівництву Талібану знижку порівняно із середніми світовими цінами на товари.

Видання уточнює, що угода з Російською Федерацією — перший відомий великий міжнародний договір, укладений талібами після захоплення влади в Афганістані минулого року. Жодна країна світу офіційно не визнає угрупування як політичне керівництво країни.

Як вважають журналісти, домовленості з РФ можуть допомогти Талібану послабити ізоляцію країни, яка виявилася практично відрізаною від світової банківської системи.

У міністерствах енергетики та сільського господарства РФ, а також у російському уряді цю інформацію поки що ніяк не прокоментували.

Важливо відзначити, що Талібан у Росії визнаний терористичною організацією. Проте в Кремлі приймали лідерів руху напередодні падіння Кабула, і посольство РФ є одним із небагатьох, які досі функціонують в афганській столиці.

Талібан — ісламська радикальна релігійна течія, що виникла в першій половині 90-х років на території Афганістану серед представників народності пуштуни. Після виведення американських військ 2021 року вони знову захопили країну. У багатьох країнах Талібан вважається терористичною організацією.

Про те, що Росія домовляється з Талібаном про постачання бензину, стало відомо наприкінці серпня. Тоді ЗМІ повідомляли, що делегація міністерства торгівлі Афганістану перебуває в Москві для укладання контрактів на постачання пшениці, газу та нафти.

5 вересня в Кабулі терорист-смертник підірвався біля посольства РФ. Вибух стався, коли співробітник посольства вийшов до людей, щоб назвати імена претендентів на отримання візи.