Россия договорилась продавать Талибану пшеницу и бензин со скидкой

Страна-агрессор будет поставлять в Афганистан сжиженный природный газ, дизельное топливо и зерно. Это первый крупный международный контракт талибов после их прихода к власти в прошлом году.

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Россия договорилась с правительством движения Талибан в Афганистане о поставках нефтепродуктов, сжиженного природного газа и пшеницы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра промышленности талибов Нуриддина Азизи.

По его словам, страна-агрессор будет ежегодно поставлять талибам около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа и 2 млн тонн пшеницы. Соглашение будет действовать в течение неопределенного испытательного периода.

Как подчеркнул Азизи, его ведомство работает над "диверсификацией торговых партнеров", а Россия предложила руководству Талибана скидку по сравнению со средними мировыми ценами на товары.

Издание уточняет, что сделка с Российской Федерацией –– первый известный крупный международный договор, заключенный талибами после захвата власти в Афганистане в прошлом году. Ни одна страна мира официально не признает группировку как политическое руководство страны.

Как считают журналисты, договоренности с РФ могут помочь Талибану ослабить изоляцию страны, которая оказалась практически отрезана от мировой банковской системы.

В министерствах энергетики и сельского хозяйства РФ, а также в российском правительстве эту информацию пока никак не прокомментировали.

Важно отметить, что Талибан в России признан террористической организацией. Тем не менее в Кремле принимали лидеров движения накануне падения Кабула, и посольство РФ является одним из немногих, до сих пор функционирующих в афганской столице.

Талибан — исламское радикальное религиозное течение, возникшее в первой половине 90-х годов на территории Афганистана среди представителей народности пуштуны. После вывода американских войск в 2021 году они вновь захватили страну. Во многих странах Талибан считается террористической организацией.

О том, что Россия договаривается с Талибаном о поставках бензина стало известно в конце августа. Тогда СМИ сообщали, что делегация министерства торговли Афганистана находится в Москве для заключения контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

5 сентября в Кабуле террорист-смертник подорвался возле посольства РФ. Взрыв произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.