РФ договаривается с Талибаном о поставках российского бензина, — СМИ

По данным журналистов, делегация министерства торговли Афганистана находится в Москве для заключения контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

Переговоры о поставках бензина из РФ в Афганистан находятся на финальном этапе. Делегация талибов находится сейчас в Москве, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь министерства экономики Афганистана Хабибурахман Хабиб подтвердил, что официальные представители министерства торговли Афганистана прибыли в российскую столицу для заключения контрактов на поставку пшеницы, газа, а также нефти.

По данным источников журналистов, некоторые представители Афганистана остались в Москве после визита делегации в августе.

Ожидается, что поставки бензина будут согласованы в ближайшее время.

Такие переговоры происходят на фоне попыток США убедить представителей других стран в необходимости сокращения закупок российской нефти, чтобы таким образом ограничить доходы, из которых Москва финансирует свои войска в Украине.

В отношении российского руководства, как и афганских талибов, действуют экономические санкции международного сообщества, в том числе американские.

Ни одна из стран мира, включая РФ, официально не признала новое афганское правительство после ухода из страны американских войск. В отношении афганских банков действуют санкции, по этой причине банки других стран не проводят операции с центральноазиатской страной.

Несмотря на заморозку активов афганского Центробанка, некоторые страны ведут бизнес с Кабулом. Например, в Пакистан ежедневно поставляются тысячи тонн угля из Афганистана. Сделки проводят частные компании, а администрация Талибана получает миллионы долларов в виде экспортных пошлин.

Кто такие талибы?

Талибан — исламское радикальное религиозное течение, возникшее в первой половине 90-х годов на территории Афганистана среди представителей народности пуштуны. После вывода американских войск в 2021 году они вновь захватили страну. Во многих странах Талибан считается террористической организацией.

Напомним, что в РФ пообещали сделать все возможное, чтобы помочь талибам. Кремль заявил о намерении наладить торговые отношения с афганскими террористами.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые из путинских чиновников могут пойти на сотрудничество с Западом, чтобы остановить войну. По словам руководства ФБР, случаи перехода на сторону США в истории происходили неоднократно. В качестве примера напомнили об Анатолии Чубайсе.