РФ домовляється з Талібаном про постачання російського бензину, — ЗМІ

За даними журналістів, делегація міністерства торгівлі Афганістану перебуває в Москві для укладання контрактів на постачання пшениці, газу та нафти.

Переговори про постачання бензину з РФ до Афганістану перебувають на фінальному етапі. Делегація талібів зараз у Москві, про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Прессекретар міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційні представники міністерства торгівлі Афганістану прибули до російської столиці для укладання контрактів на постачання пшениці, газу, а також нафти.

За даними джерел журналістів, деякі представники Афганістану залишилися у Москві після візиту делегації у серпні.

Очікується, що постачання бензину буде узгоджено найближчим часом.

Такі переговори відбуваються на тлі спроб США переконати представників інших країн у необхідності скорочення закупівель російської нафти, щоб у такий спосіб обмежити доходи, коштом яких Москва фінансує свої війська в Україні.

Щодо російського керівництва, як і афганських талібів, діють економічні санкції міжнародної спільноти, зокрема американські.

Жодна з країн світу, включаючи РФ, офіційно не визнала новий афганський уряд після виходу з країни американських військ. Щодо афганських банків діють санкції, тому банки інших країн не проводять операції з центральноазіатською країною.

Попри заморожування активів афганського Центробанку, деякі країни ведуть бізнес із Кабулом. Наприклад, до Пакистану щодня поставляються тисячі тонн вугілля з Афганістану. Угоди проводять приватні компанії, а адміністрація Талібану отримує мільйони доларів у вигляді експортного мита.

Хто такі таліби?

Талібан — ісламська радикальна релігійна течія, що виникла в першій половині 90-х років на території Афганістану серед представників народності пуштуни. Після виведення американських військ 2021 року вони знову захопили країну. У багатьох країнах Талібан вважається терористичною організацією.

Нагадаємо, що у РФ пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти талібам. Кремль заявив про намір налагодити торговельні відносини з афганськими терористами.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі з путінських чиновників можуть піти на співпрацю із Заходом, щоб зупинити війну. За словами керівництва ФБР, випадки переходу на бік США в історії траплялися неодноразово. Як приклад нагадали про Анатолія Чубайса.