"Божественний наказ": таліби вперше після захоплення влади публічно стратили людину, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що в обвинуваченого вистрілили тричі. Це зробив батько жертви, яку чоловік убив ще в 2017 році.

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Терористичне угруповання Талібан, що захопило владу в Афганстані, в середу 7 грудня страчувало чоловіка, звинуваченого в убивстві. Це стало першою офіційно підтвердженою публічною карою з тих пір, як радикальне угрупування ісламізму прийшло до влади, про що пише Reuters.

Повідомляється, що страта в провінції Фарах була скоєна щодо обвинуваченого в убивстві від 2017 року. За словами представника угрупування Забіхулли Муджахіда, на страті були присутні високопосадовці Талібану.

Видання пише, що страту було скоєно батьком жертви, який вистрілив в обвинуваченого тричі. Справа розслідувалася трьома судами і була санкціонована найвищим духовним лідером талібів у південній провінції Кандагар.

За словами Муджахіда, на страті були присутні виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Сіраджуддін Хаккані та виконувач обов'язків заступника прем'єр-міністра Абдул Гані Барадар, а також голова Верховного суду Афганістану, виконувач обов'язків міністра закордонних справ і виконувач обов'язків міністра освіти.

Реакція ООН

Журналісти пишуть, що місія Організації Об'єднаних Націй в Афганістані та представник Управління ООН із прав людини в Женеві виступили із заявами, в яких засудили страту та закликали талібів негайно запровадити мораторій на такий вид покарання.

Представник Управління ООН із прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що смертна кара несумісна із фундаментальними принципами прав людини, і її застосування несумісне з повною повагою до права на життя.

Представник талібів заявив у відповідь, що каральне правосуддя є правом членів сімей жертв.

"Якщо вони хочуть пробачити, вони можуть пробачити. Якщо вони хочуть страчувати, вони можуть страчувати... відплата — це божественний наказ, і вона має бути виконана", — сказав заступник офіційного представника талібів Юсуф Ахмаді.

Смертна кара в Афганістані

У матеріалі сказано, що публічні биття і страти через закидання камінням були під час попереднього правління Талібану в 1996–2001 роках. Пізніше такі покарання стали рідкістю і були засуджені афганськими урядами, що підтримуються з-за кордону, хоча смертна кара залишалася законною в Афганістані.

Раніше Фокус писав, що таліби заборонять в Афганістані відеогру PUBG і соціальну мережу TikTok. Шаріатська правоохоронна адміністрація дійшла висновку, що гра PUBG встановлює неправдиві цінності. З моменту захоплення влади таліби заборонили майже 23 млн сайтів через міркування моралі.

Також нагадаємо, що Росія домовилася продавати Талібану пшеницю та бензин зі знижкою. Це був перший великий міжнародний контракт талібів після їхнього приходу до влади минулого року.