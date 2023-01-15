"Рано расслабляться": в ВСУ предупредили украинцев о новой ракетной атаке ВС РФ (видео)

Противник, по словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, может атаковать Украину как крылатыми ракетами, так и иранскими дронами-камикадзе. О возможных новых ударах отдельно предупреждает Генштаб ВСУ.

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ВС РФ во время атаки по Украине 14 декабря использовали только половину крылатых ракет, носители которых базируются в акватории Черного моря. Поэтому в ближайшее время ракетные удары могут повториться, предупредила начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона 15 января.

По ее словам, ракетоносители ВС РФ в Черном море вооружены еще как минимум 18 крылатыми ракетами.

Кроме того, все ракетоносители противника сейчас остаются на боевом дежурстве.

"Это говорит о том, что у них (российских военных, — ред.) есть еще определенные замыслы. Нужно понимать, что они (ракеты, — ред.) еще могут быть применены", — сказала Гуменюк.

Она также предупредила украинцев о том, что в ближайшее время возможна атака ударных беспилотников-камикадзе.

В то же время Генштаб ВСУ также информировал о том, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается реальной для всей территории Украины.

Напомним, 9 января в ОК "Юг" рассказали, почему РФ сделала паузу в обстрелах Украины. По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Наталии Гуменюк, противник испытывает сложности с оружием и поэтому стал более тщательно выбирать цели для предстоящих ударов.

Кроме того, Генштаб ВСУ предупредил о новых ракетных ударах по Украине. Военное командование призвало не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, поскольку Россия не отказалась от планов оставить украинцев без тепла и электроэнергии.