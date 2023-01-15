"Рано розслаблятися": в ЗСУ попередили українців про нову ракетну атаку ЗС РФ (відео)

Противник, за словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, може атакувати Україну як крилатими ракетами, так і іранськими дронами-камікадзе. Про можливі нові удари окремо попереджає Генштаб ЗСУ.

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ЗС РФ під час атаки по Україні 14 грудня використовували лише половину крилатих ракет, носії яких базуються в акваторії Чорного моря. Тому найближчим часом ракетні удари можуть повторитись, попередила начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 15 січня.

За її словами, ракетоносії ЗС РФ у Чорному морі озброєні ще щонайменше 18 крилатими ракетами.

Крім того, всі ракетоносії противника зараз залишаються на бойовому чергуванні.

"Це говорить про те, що у них (російських військових, — ред.) є ще певні задуми. Потрібно розуміти, що вони (ракети, — ред.) ще можуть бути застосовані", — сказала Гуменюк.

Вона також попередила українців про те, що найближчим часом можлива атака ударних безпілотників-камікадзе.

Водночас Генштаб ЗСУ також поінформував про те, що загроза нанесення ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається реальною для всієї території України.

Нагадаємо, 9 січня в ОК "Південь" розповіли, чому РФ зробила паузу в обстрілах України. За словами голови Об'єднаного координаційного пресцентру Наталії Гуменюк, противник зазнає складнощів зі зброєю і тому став ретельніше вибирати цілі для майбутніх ударів.

Крім того, Генштаб ЗСУ попередив про нові ракетні удари по Україні. Військове командування закликало не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в найближчий день, оскільки Росія не відмовилася від планів залишити українців без тепла та електроенергії.