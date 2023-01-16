Авиационные "учения" РФ и Беларуси: Генштаб объяснил, чем они опасны для украинцев

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С понедельника, 16 января, возросла угроза ракетных ударов со стороны Беларуси, так как вблизи украинской границы началось совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и РФ. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси", — говорится в сообщении.

Учитывая это, по словам военных, с этого дня возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 16 января киевлян призвали отказаться от купаний на Крещение. Киевские чиновники опасаются, что в день Крещенья могут произойти новые ракетные удары или другие спланированные провокации, направленные на дестабилизацию ситуации в столице.

Фокус также писал, что в воскресенье, 15 января, в ВСУ предупредили украинцев о новой ракетной атаке ВС РФ. Противник, по словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, может атаковать Украину как крылатыми ракетами, так и иранскими дронами-камикадзе.