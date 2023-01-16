Авіаційні "навчання" РФ та Білорусі: Генштаб пояснив, чим вони небезпечні для українців

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З понеділка, 16 січня, зросла загроза ракетних ударів з боку Білорусі, оскільки поблизу українського кордону розпочалося спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та РФ. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

"Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі", — йдеться у повідомленні.

З огляду на це, за словами військових, з цього дня зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і шести авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, у тому числі і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, 16 січня киян закликали відмовитися від купань на Водохреща. Київські чиновники побоюються, що в день Водохреща можуть статися нові ракетні удари чи інші сплановані провокації, спрямовані на дестабілізацію ситуації у столиці.

Фокус також писав, що у неділю, 15 січня, в ЗСУ попередили українців про нову ракетну атаку ЗС РФ. Противник, за словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, може атакувати Україну як крилатими ракетами, так і іранськими дронами-камікадзе.